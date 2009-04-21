خاک ماسه های روان با افزودن مواد پلیمری تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زیبا جعفرپور - کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی با بیان این مطلب افزود: تثبیت خاک برای اهداف مختلفی به کار می رود که از آن جمله می توان به جلوگیری موقت از فرسایش سطوح ساخت محلی برای فعالیتهای ساخت و ساز، بهبود شرایط خاک بسترهای ضعیف، بهسازی لایه های اساس، کنترل شن های روان و بازیافت راههای قدیمی با مصالح ضعیف اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین افزایش هزینه ساخت راه، سد، راه آهن فرودگاه و به طور کلی سازه های خاکی با توجه به محدود بودن بودجه و سرعت اجرای کار سبب می شود مهندسین برای جلوگیری از جابجایی بخش زیادی از مصالح، با عمل تثبیت، از مواد و مصالح محلی حداکثر استفاده را کنند.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس گفت: با توجه به اقلیم جغرافیایی ایران و وجود مناطق وسیعی از ماسه روان در آن، به طور اجتناب ناپذیری این بسترها با خطوط راه آهن و راه برخورد داشته که با قابلیتهای این تحقیق می توان مشکلات موجود را مرتفع کرد.

وی درباره تحقیق صورت گرفته گفت: در این تحقیق مطالعات بر روی اثر غلظتهای مختلف دو پلیمر پلی وینیل استات و متیل متا اکریلات در زمانهای عمل آوری متفاوت، بر بافت نمونه های انتخابی از خاک ماسه روان تهیه شده از اطراف گرمسار انجام شده و و نتایج به صورت جداول و نمودار نشان داده شده است.

جعفرپور در تشریح مراحل انجام طرح پژوهشی خود افزود: در ابتدا آزمایش تراکم جهت تعیین درصد رطوبت بهینه خاک و تعیین درصد بهینه از محلولهای پلیمر، انجام و نتایج منعکس شد و در مرحله بعد، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا ( RBC) بر روی نمونه های تثبیت شده با دو پلیمر مورد مطالعه و نمونه های فاقد پلیمر، تحت شرایط آزمایشگاهی خشک و اشباع با درصدهای مختلف از دو پلیمر مذکور و در زمانهای عمل آوری مختلف طبق استاندارد ( MTSA D 1883-87) جهت بررسی تغییرات مقاومت RBC نمونه های انتخابی از خاک مذکور، تعیین درصد پلیمر بهینه و تعیین زمان گیرش بهینه، انجام گرفته است.

وی در ادامه افزود: هدف از انجام این تحقیق، بهبود خصوصیات مکانیکی خاکهای ماسه بادی با افزودن مواد پلیمری است و چون مشکل خاکهای ماسه بادی، مقاومت کم در دو حالت خشک و اشباع است، بهبود این وضعیت در این تحقیق طی آزمایشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

این محقق دانشگاه تربیت مدرس گفت: از نتایج این پژوهش می توان برای ایجاد مقاومت، دوام و قابلیت باربری در بستر خاکهای مورد نظر به منظور بهره برداری جهت ساخت راه یا ابنیه فنی، کاهش هزینه ساخت با توجه به افزایش مقاومت بستر، کاهش مصرف مصالح در ساخت پروژه، کاهش زمان اجرای پروژه و کنترل بیابان استفاده کرد.