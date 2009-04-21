جنگ غزه موجب شرم انسانیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هنیه در ارتباط ویدیویی که بطور مستقیم در سالن اجلاس سران پخش می شد اعلام کرد: از قلب سرزمین فلسطین، از قلب بیت المقدس و از قلب غزه درودهای خود را تقدیم شما می کنم. این اجلاس به مثابه صدای بلندی است علیه ظلمی که در حق مردم فلسطین و غزه روا داشته اند.

وی با بیان اینکه ما مفتخریم که شاهد چنین تلاش انسانی بزرگی از سوی جمهوری اسلامی هستیم تصریح کرد: آنها علاوه بر نسل کشی و کشتن کودکان، زنان و پیرمردان، خانه ها و مراکزامنیتی غزه را ویران کردند و بیش از 1500 شهید حاصل این جنایات بود. آنها سلاحهای ممنوعه را در جنگ به کار بردند و کودکان را به آتش کشیدند و مردم را در خانه های امن خود مورد حمله قرار دادند و افراد غیر نظامی را کشتند و تمامی عرفهای بین المللی را زیر پا گذاشتند بدون آنکه در صحنه جهان مورد مواخذه قرار گیرند و بدانند که مسلما جنایات آنها بدون پاسخ نخواهد ماند. آنها باید بدانند در دادگاههای بین المللی محاکمه می شوند.

وی همچنین اظهار داشت: امروز ملت فلسطین و نمایندگان آن و ریاست پارلمان آن احمد قهر این مشارکت مردمی را تلاش والای جمهوری اسلامی ایران می دانند و احترام خود را به مقام معظم رهبری برای این حمایت و پشتیبانی از مردم فلسطین و غزه اعلام می کند.

هنیه افزود: این اجلاس نشانگر آن است که جنایتکاران اسرائیل بدون پاسخ نخواهد ماند و سران صهیونیست می بایست بالاخره مورد محاکمه قرار گیرند.

نخست وزیر فلسطین گفت: دادگاه بین المللی باید در مقابل رهبران رژیم اشغالی موضع بگیرد و این را تمام مردم دنیا قبول دارند حتی خود سربازان اسرائیلی به جنایات خود اعتراف کرده اند. این اجلاس به عنوان ایستادگی و حرکت واقعی علیه این جنایات است و امیدوارم در دادگاه بین المللی به این جرایم رسیدگی شود.

وی در پایان تاکید کرد: در سرزمین خود ایستاده ایم و از تمام مردم جهان می خواهیم که ما را در این راه تنها نگذارند. امیدواریم که در این کنفرانس تصمیماتی اتخاذ شود و مکانیزیمی به کار برده شود تا جنایتکاران جنگی در مقابل جنایتاتی که انجام داده اند.