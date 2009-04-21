پاسخگویی به تمام تقاضاهای دریافت تسهیلات

غلامرضا مصطفی پور در گفتگو با مهر مانده تسهیلات پرداختی بانک قرض الحسنه مهر ایران را هم اکنون 700 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: رقم منابع بانک نیز 1200 میلیارد ریال است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات نسبت به گذشته افزایش یافته است، افزود: با رعایت نرخ سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، کل منابعی که توسط بانک جذب می شود، به عنوان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون بانک قرض الحسنه مهر ایران با کسری منابع مواجه نبوده و تعادل بین منابع و مصارف برقرار است، تصریح کرد: بانک به تمام تقاضاهای دریافت تسهیلات پاسخ می دهد، به نحوی که تاکنون موردی مبنی بر اینکه تسهیلات مورد نیاز پرداخت نشده باشد، وجود ندارد.

مصطفی پور از تمام شهروندان دعوت کرد که در امر سپرده گذاری قرض الحسنه این بانک مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های سال گذشته بانک قرض الحسنه مهر ایران در سالجاری نیز پیگیری می شود، گفت: به میزان رشد منابع این بانک، مصارف قرض الحسنه نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت تسهیلات به بنگاهها، صنوف و ایجاد اشتغال به میزان 50 میلیون ریال در هر مورد و 20 میلیون ریال برای نیازهای ضروری افراد را از برنامه های این بانک ذکر و اظهارامیدواری کرد که این ارقام تا پایان امسال افزایش یابد.

وی گفت: پرداخت وام ازدواج نیز همچون گذشته ادامه دارد و برای هر یک از زوجین 20 میلیون ریال و در مجموع به زوجین 40 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.

مصطفی پور خاطرنشان کرد: پرداخت وام به بنگاههای زودبازده جزو برنامه های بانک قرض الحسنه نیست.