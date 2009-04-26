تب مالت جزو بیماریهای بومی کشور است

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: «افزایش بیماری تب مالت به علت عدم واکسیناسیون به موقع دامها رخ می دهد که این امر وظیفه دامپزشکی است.»

تب مالت بیماری مشترک انسان و دام است که از طریق مصرف مواد لبنی آلوده منتقل می شود.

دکتر مینو محرز رئیس انجمن علمی بیماریهای عفونی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به اپیدمی شدن بیماری تب مالت در کشور هشدار داده و عنوان داشته بود «تب مالت روز به روز در حال افزایش است که می بایست نسبت به کنترل و پیشگیری از آن اقدام نمود.»

افزایش بیماری تب مالت به علت عدم واکسیناسیون به موقع دامها رخ می دهد که این امر وظیفه دامپزشکی است.



خسرونیا با اشاره به اینکه برخی از دامداریهای کشور به صورت سنتی اداره می شود افزود: «این وضعیت باعث می شود که افراد از ابتلا دامها به بیماری مطلع نباشند و در نتیجه هیچ اقدامی در جهت پیشگیری از بیماری صورت ندهند.»

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در سال 84 میزان ثبت شده تب مالت 39 نفر به ازای هر 100 هزا نفر بود که این میزان در سال 86 به 30 نفر به ازای هر 100 هزار نفر تقلیل پیدا کرد و در سال 87 کمتر از 28 نفر به ازای هر 100 هزار نفر بوده است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با عنوان این مطلب که آمار دقیق از مبتلایان به تب مالت در کشور وجود ندارد اظهارداشت: «علت این امر ناشی از مشکلات کادر درمانی و پزشکان با وزارت بهداشت است.»

خسرونیا ادامه داد: «وقتی پزشکان گزارشی از بیماران مبتلا به تب مالت را گزارش نمی دهند در نتیجه آماری که وزارت بهداشت دریافت می کند پایین است.»

تب مالت از انسان به انسان قابل سرایت نیست و فقط در صورت تماس مستقیم با دام آلوده به خصوص در هنگام ذبح آن و یا از مصرف لبنیات آلوده به این بیماری مبتلا می‌ شود.

خسرونیا با تاکید بر اینکه عدم تشخیص و درمان بیماری تب مالت منجر به بروز استخوان درد مزمن می شود افزود: «با رعایت اصول بهداشت فردی و مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه می توان از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد.»