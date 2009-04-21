بیانیه 210 نماینده مجلس در حمایت از سخنان رئیس جمهور در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده است : اجلاس دوربان 2 در شرایطی برگزار شد که جامعه بشری نسل کشی رژیم صهیونیستی و قتل عام کودکان و زنان غزه را فراموش نکرده و متاسفانه در مقابل این جنایات نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا که با شعار تغییر آمده و سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ اقدام پیشگیرانه ای انجام نداده اند.

بیانیه می افزاید : در چنین شرایطی فرزندی از سرزمین ایران اسلامی و انقلابی به نمایندگی از ملت ایران و جهان اسلام و سایر ملت های مظلوم با حضور مقتدرانه در این اجلاس و سخنرانی کوبنده، افشاگرانه و منطقی همراه با آرامش خود از یک سو، چهره زشت جنایتکاران مدرن از جمله رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان آنها را افشا کرد و از سوی دیگر پیام عدالت خواهی، صلح و دوستی و حمایت راستین از حقوق بشر ملت های مظلوم را به گوش جهانیان رساند.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است : ما نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه خود را از مواضع قاطع و متعهدانه رئیس جمهور محترم اعلام داشته و اقدامات سازماندهی شده و حقیرانه رژیم صهیونیستی و حامیان او را محکوم می نماییم.