بانک جامع اطلاعات شهرکهای صنعتی باید راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در جمع مدیران وکارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با راه اندازی سیستم و سازوکار دقیق تحت وب در سازمان مرکزی و مراکز استانها، می توان اطلاعات به روز در باره ظرفیت ها، میزان تولید و وضعیت واحدها را بصورت ماهیانه و سالیانه جمع آوری کرد که این اقدام در راستای توسعه شهرکهای صنعتی بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار امیدورای کرد راه اندازی این بانک اطلاعاتی ظرف مدت یک ماه توسط این سازمان به مرحله اجرا در آید.

وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر صنعت ومعدن طی سالهای اخیر تصریح کرد: سال گذشته توانستیم در بخش سرمایه گذاریهای صنعتی به حدود 24 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری دست یابیم که رشد90 درصدی را نشان می دهد.

محرابیان به وجود 790 شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد وگفت: در حال حاضر این شهرکها از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار هستند اما توسعه در این زمینه نیازمند توجه بیشتری است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی جهانی، بر اتخاذ سیاسگذاری های خاص در داخل کشور تاکیدکرد و گفت: ‌برای اینکه صنعتگران ما بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، وجود شهرکهای صنعتی مدرن و پیشرفته الزامی است و از این طریق می توان به تولید مناسب دست یافت.

وزیر صنایع ومعادن با اشاره به اینکه همگون سازی در شهرکهای صنعتی از موضوعاتی است که باید با مطالعه و تحقیق صورت گیرد افزود: امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا با تکیه بر علم مطالعه شهرکهای صنعتی، دراین زمینه اقدامات خوبی انجام داده اند که باید از این تجارب استفاده کرد.

محرابیان با توضیح اینکه نحوه واگذاری زمین به صنعتگران در شهرکهای صنعتی بعضاً با اشکالاتی همراه است، افزود: می توان از طریق تعیین شرایط و ضوابط مشخص کرد که صنعتگر در چه مدت زمانی باید نسبت به ساخت و تولید اقدام کند و در صورتی که که علاوه بر فرصت داده شده در زمان تمدید شده نیز نتواند به تولید بپردازد، زمین واگذار شده از وی بازپس گرفته خواهد شد.

وی پیگیری و اجرای مصوبات استانی هیات دولت را بسیار با اهمیت خواند و تصریح کرد: در صورتی که این مصویات به خوبی اجرایی شود مشکلات زیرساختی صنعت در مدت کوتاهی رفع خواهد شد.

وزیر صنایع ومعادن با اشاره به اهداف طرح آمایش صنعتی ومعدنی تاکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر توسعه متوازن صنعت کشور، استفاده از ظرفیت های هراستان و منطقه را موجب می شود و این سازمان باید با تامین زیرساختهای لازم و با اجرای روشهای اجرایی وکارشناسی، مقدمات توسعه صنایع را در نقاط مختلف کشور فراهم سازد.

در این جلسه دو ساعته، مسئولان ستادی و استانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گزارش هایی از وضعیت شهرک های صنعتی و برنامه های مرتبط با توسعه این شهرک ها بیان کردند.