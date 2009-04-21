به گزارش خبرنگار مهر، اولین فیلم بلند سینمایی نعمتی امروز سهشنبه در دانشگاه تکنولوژی تگزاس و روز نهم اردیبهشتماه در کالج محلی نوادا به نمایش گذاشته میشود.
"آن سه" تاکنون در جشنوارههای متعدد خارجی چون ورشو، هاوایی، ونکوور و لوکارنو به نمایش درآمده و جوایزی از آن خود کرده است. این فیلم داستان سه سرباز است که در دوره آموزشی از گروهان خود جدا میافتند و در برف و کولاک گم میشوند.
یوسف یزدانی، داریوش غضبانی، اسماعیل موحدی، جواد صارمی، اکبر منصوری و فاطمه میرسلیمانیفرد در این فیلم بازی میکنند که محمدرضا شرفالدین تهیهکننده آن است.
فیلم سینمایی "آن سه" به کارگردانی نقی نعمتی در دانشگاه تکنولوژی تگزاس و کالج محلی نوادا در آمریکا پخش میشود.
