به گزارش خبرنگار مهر، اولین فیلم بلند سینمایی نعمتی امروز سه‌شنبه در دانشگاه تکنولوژی تگزاس و روز نهم اردیبهشت‌ماه در کالج محلی نوادا به نمایش گذاشته می‌شود.



"آن سه" تاکنون در جشنواره‌های متعدد خارجی چون ورشو، هاوایی، ونکوور و لوکارنو به نمایش درآمده و جوایزی از آن خود کرده است. این فیلم داستان سه سرباز است که در دوره آموزشی از گروهان خود جدا می‌افتند و در برف و کولاک گم می‌شوند.



یوسف یزدانی، داریوش غضبانی، اسماعیل موحدی، جواد صارمی، اکبر منصوری و فاطمه میرسلیمانی‌فرد در این فیلم بازی می‌کنند که محمدرضا شرف‌الدین تهیه‌کننده آن است.