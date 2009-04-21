کنفرانس آسیایی دانشگاههای باز در دانشگاه پیام نور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد برنامه‌ریزی و شورای هماهنگی کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز با اعلام این خبر افزود: 200 مقاله تاکنون به دبیرخانه بیست و سومین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز ارسال شده است. از 200 مقاله ارسال شده به دبیرخانه این همایش 70 مقاله تایید، 35 مقاله رد و 95 مقاله در دست داوری است.

قاسم فرج الهی اظهار داشت: 12 مقاله برتر این همایش به انجمن آسیایی دانشگاههای باز فرستاده و در مجموعه علمی پژوهشی چاپ خواهد شد. داوری مقالات برتر زیر نظر انجمن آسیایی دانشگاههای انجام می شود.

وی از حضور چهار سخنران خارجی از کشور های اندونزی، مالزی، کانادا و ژاپن در این همایش خبر داد و خاطرنشان کرد: این سخنرانان از اعضای اصلی کمیته اجرایی انجمن آسیایی دانشگاههای باز هستند.

رئیس ستاد برنامه‌ریزی و شورای هماهنگی کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز ادامه داد: ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی آموزش باز و از راه دور، ارزیابی عملکرد تحصیلی آموزش باز و از راه دور، ارزیابی تاثیر فناوری‌های نوین در نظام‌ها‌ی آموزش باز و از راه دور، ‌ارزیابی توسعه سازمانی و علمی در آموزش باز و از راه دور و ارزیابی همکاری میان نظام‌های آموزش باز و از راه دور از مهمترین محورهای این همایش است.