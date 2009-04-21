انتقاد فلاحت پیشه نسبت به تعهد 300 میلیون دلاری ایران به پاکستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه درحاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به کشوری که باعث نا امنی مرزهای شرق کشورمان می شود، کمک معنا ندارد.

وی با بیان اینکه آمریکا و دیگر کشورهای غربی طی این اجلاس که به نام کمک به پاکستان در قبال تعهد پاکستان برای مبارزه با تروریسم 5 میلیارد دلار کمک کرده اند، گفت: به همین دلیل این کشور خود را تعهد به هماهنگی آمریکا می داند.

وی یادآورشد که دو نوع کمک خارجی به دیگر کشورها باید به تصویب مجلس برسد ودلیل ندارد جمهوری اسلامی ایران به کشوری که سازمان اطلاعات ارتش آن ارتباط خاص با تروریست های ضد ایرانی دارد، کمک کند.

وی ابراز داشت: در جلسه امروز تذکر دادم و در مراحل بعد از طریق سئوال از وزیر خارجه اعتراضات خود را دنبال می کنم.