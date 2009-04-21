هیئت بازرسی وزارت کار برای بررسی حادثه بابنیزوئیه وارد عمل می شود

ه گزارش خبرنگار مهر در کرمان، معاون استاندار کرمان بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک هیئت ویژه بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی از معدن باب نیزوئیه زرند از هیئت بازرسی خواست با جدیت و دقت کامل همه جوانب این حادثه را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

جواد کمالی تصریح کرد: باید دلایل وقوع این حادثه از جوانب مختلف بررسی شود و رعایت نکات ایمنی و مقررات مربوطه به دقت بازرسی شود تا هیچ گونه حقی بخصوص از حادثه دیدگان این سانحه ضایع نشود.

وی عنوان کرد: پس از وقوع این حادثه استاندار کرمان به همراه مدیران و معاونین دستگاههای مربوط در محل حاضر شدند و تمام امکانات برای امداد رسانی بسیج شد اما به دلیل نوع حادثه موفق به نجات این افراد نشدیم.

کمالی عنوان کرد: در واقع امداد گران موفق به خارج کردن اجساد این افراد شدند اما در خصوص ارتباط و هماهنگی با خانواده حادثه دیدگان از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.

