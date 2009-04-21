توزیع 140 میلیارد ریال اعتبار میان دهیاریهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهدU علیرضا داروغه بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در محل دفتر دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی افزود: در مقوله عمران روستایی در سال 86 و 87 بیش از سه هزار پروژه در دست اجرا بوده و هست که در همین راستا به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 800 پروژه توسط دهیاران افتتاح شد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه افتتاح پروژه های روستایی رتبه نخست کشور را دارا است، گفت: از جمله پروژه های بهره برداری شده حمام روستایی، بهسازی معابر، غسالخانه و ساماندهی گورستان، خانه عالم، ساختمان دهیاری، فضای ورزشی و بوستان روستایی بوده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی به اختصاص دو میلیارد و 829 میلیون ریال اعتبار آموزشی به استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی از محل این اعتبارات در راستای آموزش دهیاران، پرسنل دهیاری و اعضای شورای اسلامی در قالب سرفصل های آموزشی مقررات ملی ساختمان، آشنایی با وظایف دهیاران و آموزش مدیریت پسماند هزینه شده است.

داروغه اظهار داشت: در سال گذشته به یک هزار و 649 دهیاری در خراسان رضوی که بیش از دو سال از تاسیس آن گذشته بود امتیازدهی و طی صورت جلسه ای پس از تصویب کارگروه استانی و تایید سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور درجه بندی و ابلاغ گردید.

وی افزود: با توجه به دستورالعمل تاسیس دهیاری ها که موضوع را به شرط جمعیتی منوط نموده است، دفتر امور روستایی با بررسی های انجام داده، نسبت به پیگیری امر تاسیس در روستاهای فاقد دهیاری اقدام نمود که بر آن مبنا تعداد 120 دهیاری جدید، از وزرات کشور مجوز تاسیس دریافت نمودند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: براساس آخرین آمارها، در سطح استان یک هزار 917 دهیاری وجود دارد که از جمله فعالیت های دفتر امور روستایی سازماندهی این دهیاری ها در قالب تعاونی و دهیاری های بخش های استان بود که در سال گذشته تقریبا قریب به اتفاق بخش های استان این تعاونی ها تشکیل و در اواخر سال، اتحادیه دهیاری های استان نیز تایید شد.