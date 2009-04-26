31 میلیون ایرانی در معرض مستقیم تنفس دود سیگار قرار دارند

مسئول پژوهش جمعیت مبارزه با با دخانیات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ودرمان کشور به سازمان بهداشت جهانی بیش از 45 درصد مردم ایران در معرض استشمام دود سیگار قرار دارند.

دکتر علی عبداللهی نیا گفت: بر اساس این آمار بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور ایران سیگاری هستند و سالیانه بیش از 58 میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند.



بیش از 24 درصد از مردان بالای 15 سال، 2 درصد خانمهای بالای 15 سال، 2/3 درصد از دانش آموزان پسر 13 تا 15 سال و 1 درصد دانش آموزان دختر 13 تا 15 سال کشور سیگاری هستند دکتر علی عبدالهی نیا

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور جمعیت ایران برابر با 70 میلیون و 495 هزار و 782 نفر اعلام شد که 45 درصد این میزان به صورت دقیق برابر است با 31 میلیون و 723 هزار 101 نفر.

مسئول پژوهش جمعیت مبارزه با دخانیات کشور با اشاره به آمار مصرف سیگار به لحاظ میانگین سنی در کشور افزود : بیش از 24 درصد از مردان بالای 15 سال، 2 درصد خانمهای بالای 15 سال، 2/3 درصد از دانش آموزان پسر 13 تا 15 سال و 1 درصد دانش آموزان دختر 13 تا 15 سال کشور سیگاری هستند.

دکتر عبداللهی نیا اعلام کرد : بر اساس آخرین آمار اعلام شده در این رابطه هر فرد سیگاری در ایران به طور میانگین روزانه 14 نخ سیگار استعمال می کند که این تعداد سیگار از راههای واردات قانونی، تولید داخلی و قاچاق وارد کشور می شود.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه این آمار به طور رسمی در کشور اعلام نشده است گفت : آمار ذکر شده مربوط به سال 2007 میلادی برابر با 1386 خورشیدی است وهم اکنون در سایت سازمان بهداشت جهانی نیز قابل مشاهده است.