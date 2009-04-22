اتحاد جهان اسلام برای محاکمه سران صهیونیست نتیجه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بحر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که رژیم صهیونیستی تاکنون از مقاومت فلسطین شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهد خورد چرا که اراده و پایداری ملت فلسطین انشاء الله صهیونیست ها را شکست خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: حقوق بین الملل، حقوق بشر، کنوانسیون چهارم ژنو و به طور کلی تمامی قوانین بین المللی دشمن اسرائیلی را محکوم می کند و طبق این قوانین جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه به دادگاه های بین المللی کشانده شوند.

بحر افزود: این در حالی است که فشارهای آمریکا مانع اجرای این قوانین می شود، اما برگزاری اجلاسی مانند اجلاس دادستانهای اسلامی تلاش ها برای کشاندن مسئولان بلندپایه صهیونیست به دادگاه های بین المللی را افزایش خواهد داد.

نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: جنایات صهونیست ها اقتضا می کند که فلسطینی ها، ملت های عربی و اسلامی با یکدیگر وحدت داشته باشند به ویژه اینکه در حال حاضر "بنیامین نتانیاهو" و "آویگدور لیبرمن" قدرت را در رژیم صهیونیستی به دست گرفته اند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری اجلاس دادستانهای اسلامی در تهران تاکید کرد که قضیه فلسطین تنها مختص ملت فلسطین نیست بلکه به تمام امت های عربی و اسلامی مربوط می شود.

اجلاس دادستان های کشورهای اسلامی درباره ملت فلسطین و تلاش برای محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی با حضور کارشناسان، وکلا و حقوقدانان 50 کشور اسلامی از دیروز سه شنبه در تهران آغاز شده و امروز نیز ادامه می یابد.