آغاز به کار کنفرانس جهانی پهنای جهانی وب با حضور مخترع WWW

به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین دوره کنگره جهانی پهنای وب بیش از 100 کارشناس از سراسر دنیا در خصوص گذشته، حال و آینده شبکه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

ستاره این کنگره تیم برنرز- لی مخترع شبکه است که در خصوص توسعه های مهم اینترنت سخنرانی کرده و همچنین با وینتون سرف میزگردی انجام خواهد داشت.

وینتون سرف، پروتکلهایی را توسعه داد که امکان انتقال داده ها از طریق رایانه های مختلف را فراهم می کند.

براساس گزارش "رد اربیت"، برنرز- لی در زمان اختراع WWW در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) مشغول به کار بود.

در کنفرانس پنج روزه WWW بیش از 105 محقق به معرفی موضوعات مختلفی به خصوص در عرصه کاربردهای وب- موبایل می پردازند.

در سال 1994، وب تنها با 500 سایت فعالیت می کرد در حالی که امروزه میلیونها سایت در شبکه حضور دارند.

دوره قبلی این کنفرانس در چین برگزار شد و آمریکا در سال 2010 میزبان دوره آینده آن خواهد بود.