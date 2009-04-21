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۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

موسوی در گلستان:

همه باید در راه شهدا ، امام ، رهبری و قانون حرکت کنیم

همه باید در راه شهدا ، امام ، رهبری و قانون حرکت کنیم

میرحسین موسوی گفت: همه ما باید راه شهدا، امام، رهبری و قانون را برویم و جامعه ای بدون دروغ و ریا با اقتصادی نیرومند بسازیم .

به گزارش خبرنگار مهر میرحسین موسوی روز سه شنبه در ادامه سفر انتخاباتی خود به استان گلستان در جمع مردم آزادشهر گفت: کشور ما مشکلات فراوانی دارد اما در مقابل از سرمایه های بسیاری هم برخوردار است که بزرگترین آن وجود نیروی انسانی مومن به عنوان یکی از یادگارهای انقلاب است. 

وی ادامه داد : من با تکیه بر نظر خوب مردم و بر اساس اراده آنان پای به عرصه انتخابات گذاشته ام و تلاش می کنم راه عظمت کشور راکه همانا راه شهدا و رزمندگان با تکیه بر مصالح ملی است طی کنم.

میرحسین موسوی با تاکید بر اینکه شرط اساسی خدمت به مردم و حفظ انقلاب، پایبندی به ارزشها و بخصوص بحث وحدت مردم است تصریح کرد ملت ما باید متحد باشد چرا که تنها از طریق دور هم بودن می توان کشور را ساخت و پیش برد.

این داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری همچین در مسیر سفر خود از شهرستان گرگان به گنبد کاووس مورد استقبال مردم شهر دلند قرار گرفت و در سخنانی کوتاه در جمع مردم این شهر اظهار داشت: امیدوارم که راه شهیدان و مبارزان اسلام را طی کنیم.

میر حسین موسوی در جمع مردم علی آباد کتول نیز  گفت: همه ما باید  راه شهدا، امام، رهبری و قانون را برویم و جامعه ای بدون دروغ و ریا بسازیم. جامعه ای صادقانه که در خدمت مردم باشد و اقتصادی نیرومند که عرصه را برای فعالیت آنان فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی با اشاره به قرار داشتن درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: تک تک مردم باید در انتخابات حضوری فعال داشته باشند ، اگر از وضعیت موجود راضی هستند آن را تثبیت کرده و اگر از این شرایط رضایت ندارند دست به انتخابی جدید بزنند.

کد مطلب 864779

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