تخلف 40 واحد نانوایی در شیراز شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اسدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طی فروردین ماه شش هزار و 127 مورد بازدید از واحدهایی نانوایی در سطح شهرستان به به عمل آمده که از این تعداد 40 واحد متخلف نیز شناسایی شد، افزود: تخلفات آنها شامل تعطیلی خودسرانه، کم فروشی، فروش آرد، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعت و... بوده که پرونده های آنها برای بررسی و صدورحکم به کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان ارجاع شد.

اسدی اظهار داشت: در این راستا سه واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت حقوق شهروندان به صورت موقت تعطیل شد که بعد از رفع نواقص به صورت مجدد شروع به کار خواهند کرد.

وی اعلام کرد: همچنین نرخ تعرفه های پنج واحد نانوایی نیز به خاطر عدم کیفیت نان، ایجاد نارضایتی بین شهروندان، تعطیلی خودسرانه و عملکرد ضعیف کاهش یافت که در صورت کسب استانداردهای لازم نرخ آنها نیز به حالت اولیه باز خواهد گشت.

نماینده فرماندار در تعزیرات آرد و نان شهرستان شیراز اضافه کرد: همچنین تعداد هشت نانوایی نیز به دلیل عدم کیفیت نان تولیدی و عدم جذب سهیمه روزانه که اغلب پخت ماشینی دارند با کسر سهمیه 40 تا 100کیلوگرمی در روز مواجه شدند تا نسبت به تعویض نوع پخت و تبدیل به دستگاه های استاندارد اقدام کنند.

اسدی تاکید کرد: تمام نظارتها و اعمال قانونها برای بهبود وضعیت پخت نان در شهرستان شیراز صورت گرفته و این نظارتهای جدی و مستمر خود را در آینده همچنان ادامه خواهیم داد.