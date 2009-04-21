به گزارش خبرنگار مهر، نشست دومین کارگاه‌های آموزشی مدرسه تئاتر بهمن امروز سه‌شنبه با حضور شکرخدا گودرزی مدیر مرکز تئاتر معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و استادان بخش‌های مختلف این مدرسه در سالن کنفرانس فرهنگسرای بهمن برگزار شد.



در ابتدای این نشست گودرزی با اشاره به آغاز فعالیت این مدرسه در سال 80 گفت: در آن زمان استادانی همچون عباس جوانمرد، داریوش ارجمند، عطاءالله کوپال، قطب‌الدین صادقی و اصغر همت در اینجا به تدریس مشغول بودند. بعد از ایجاد وقفه‌ در فعالیت‌های این مدرسه از مهرماه پارسال کارگاه‌های آموزشی به عنوان اولین مدرسه تئاتر فرهنگسراها آغاز به کار کرد.

وی افزود: در دوره جدید پایه‌های اساسی تئاتر برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده تا از منظره‌های مختلف با بازیگری، نمایشنامه‌نویسی و برنامه‌های دیگر آشنا شوند. از این‌رو از استادان مجرب تئاتر نظیر ناصر حسینی‌مهر، مسعود دلخواه، محمد یعقوبی، حمید پورآذری، اصغر فریدی‌ماسوله، حسین کیانی و عطاءالله کوپال برای تدریس در این کارگاه‌ها استفاده کردیم.

گودرزی تئاتر را بخشی از آموزش شهروندی ذکر کرد و گفت: جوهره این کارگاه‌ها در شکل‌گیری تئاتر محلات تأثیرگذار است. تئاتر باید مبتنی بر آموختن باشد و چشم‌انداز نهایی ما تولید است. همه تئاتر در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی نیست و تلاش ما این است با همکاری و حمایت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای بهمن با شهریه‌هایی اندک این کارگاه‌ها را برگزار کنیم.

وی درباره نحوه برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی مدرسه تئاتر بهمن و همچنین رسمیت یافتن این مدرسه و آئین‌نامه آن توضیح داد: تعداد این جلسات بر اساس 16 جلسه دانشگاهی در هر ترم بسته شده است. ما تلاش می‌کنیم با عمل خود و کارکرد کارگاه‌ها در آینده سازمان و تشکیلات ثابت برای این مدرسه شکل بگیرد.

مدیر مدرسه تئاتر بهمن درباره خروجی این کارگاه‌ها و برنامه‌های در دست اقدام مدرسه تئاتر بهمن گفت: بخشی از افراد آموزش‌دیده در این کارگاه‌ها جذب تئاتر‌های حرفه‌ای می‌شوند و در کنار استادان خود به فعالیت می‌پردازند. از خروجی برخی کارگاه‌ها نیز آثاری روی صحنه می‌رود که نمونه آن نمایش "درنای شهر" غلامرضا عربی است که از دوازدهم در فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود. همین طور نمایش "ادیپ" که حاصل نتیجه کارگاه حمید پورآذری است و به زودی روی صحنه خواهد رفت.

گودرزی ادامه داد: پارسال در مراسم سالگرد استاد اکبر رادی، دکتر مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تأسیس بنیاد اکبر رادی موافقت کردند. از این‌رو یک هیئت مؤسس متشکل از آقایان عطاء‌الله کوپال، شهرام کرمی و حمیده بانو عنقا همسر مرحوم رادی و بنده شروع به کار کرد. قدم‌ اول برگزاری برنامه نمایشنامه‌خوانی آثار استاد رادی است که با حضور کارگردان‌های برجسته تئاتر از ماه آینده آغاز می‌شود.

در ادامه این نشست محمد یعقوبی مدرس "کارگاه آزاد تئاتر" با اشاره به اینکه از سال 80 در این کارگاه‌های آموزشی حضور داشته، یادآور شد: من کار تئاتر را از همین دوره‌های آزاد زیر نظر استادانی چون حمید سمندریان، مرحوم احمد آقالو و اصغر فریدی‌ماسوله شروع کردم و بعد به دانشگاه راه یافتم. از این‌رو با کمال میل علاقمندان به تئاتر در مدرسه تئاتر بهمن را آموزش می‌‌دهم.

مسعود دلخواه برگزارکننده "کارگاه آزاد تئاتر بر اساس متد گرتوفسکی و یوجینوباربا" با اشاره به مشغله کاری مدرسان تئاتری گفت: وقتی پیشنهاد حضور در مدرسه تئاتر بهمن به من داده شد با تمام مشغله موجود به چند دلیل آن را پذیرفتم. اولین دلیل این است که امکانات در جنوب تهران کمتر از مناطق مرکزی و شمال شهر است. دلیل دیگر دیدن نتایج زحمت‌های دوستان در دوره‌ پیشین این کارگاه‌ها در سال گذشته بود.

وی خاطرنشان کرد: این کلاس‌ها می‌تواند برخی نواقص آموزشی ما را در دانشگاه‌ها برطرف کند. خیلی از دانشجویان دوست دارند با استادان مختلف کلاس بگذرانند. فرهنگسراها مناسب‌ترین مکان برای آموزش هنر و ادب است. یکی از وظایف فرهنگسراها رشد فرهنگ از طریق کلاس‌های آموزشی و کشف استعدادهاست.



اصغر فریدی‌ماسوله مدرس کارگاه "حرکت" مدرسه تئاتر بهمن نیز یادآور شد: وقتی بچه بودم منزلمان پشت سینما شیرین در همین منطقه بود و امکانات آموزشی و هنری مناسب نداشتیم. همواره دوست داشتم نوازنده پیانو بشوم، به دلیل کمبود امکانات میسر نشد. از این‌رو تمام کسانی که برای آموزش دادن به مدرسه تئاتر بهمن می‌آیند با میل و رغبت خود عمل کرده و چشم‌داشتی ندارند.

حمید پورآذری کارگردان تئاتر که این روزها مشغول تمرین نمایش "ادیپ" با علاقمندان بازیگری مدرسه تئاتر بهمن است،‌ مناطق جنوبی تهران را به معادن طلا توصیف کرد و گفت: این معادن باید کشف شوند، زیرا افراد مستعد و با انرژی بسیار در آنها موجود است. تئاتر بزرگترین موهبت خدا به انسان بود و فرهنگسرای بهمن بزرگترین موهبت خداوند در تهران است، زیرا در تمام فضای فرهنگسرا می‌توان کار کرد.

وی افزود: بچه‌هایی که در کارگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند دوست داشتنی و علاقمند به تئاتر هستند. ما سعی کردیم باورها و اعتماد به نفس آنها را که به دلایلی سرکوب شده بیدار کنیم.

عطاء‌الله کوپال برگزار کننده "کارگاه مبانی نظری زیباشناسی تئاتر" مدرسه تئاتر بهمن را یک رویداد مهم در تئاتر ایران ذکر کرد و گفت: در محلی که بچه‌های آن امکانات کمی دارند، مدرسه‌ای کامل برای تئاتر باز شده است. هر کس می‌خواهد به راستی با تمام تئاتر آشنا شود می‌تواند به این مدرسه مراجعه کند.

وی با اشاره به نبود شرایط مشابه آموزشی مدرسه تئاتر بهمن در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های تئاتری خاطرنشان کرد: آموزش تئاتر به مثابه یک هنر و هم به عنوان جزیی از ضروریات حقوق شهروندی اهمیت دارد. در دنیای صنعتی امروز مسأله مهم توانایی انسان‌ها در برقراری ارتباط با یکدیگر است. تئاتر نه تنها توانایی کلامی بلکه توانایی ذهنی مردم را برای برقراری ارتباط مردم با یکدیگر پیش می‌برد. تئاتر یک تفنن نیست، بلکه یک ضرورت است.

این مدرس تئاتر درست شنیدن را از آموزه‌های تئاتر ذکر کرد و گفت: شنیدن و شنیدن بهتر از گفتن و گفتن است، زیرا گفتن تنها خودکامگی می‌ورزد و وقتی شنیدن را یاد بگیریم به دیگران احترام می‌گذاریم. پس تئاتر یک نوع آزادی است. کسانی که وارد این مرکز می‌شوند یک شهروند درست تربیت می‌شوند و تئاتر را درک می‌کنند. تئاتر باید نهادینه شود تا در صورتی تعطیلی آن جامعه با بحران روبرو شود. امید دارم این شعله به آتشی پرفروغ تبدیل شود.

عضو هیئت مؤسس بنیاد اکبر رادی درباره اساسنامه و برنامه‌های این بنیاد گفت: در همه جای دنیا برای نویسندگان بزرگ بنیادهایی شکل می‌گیرد. اکبر رادی نویسنده بلند قامتی در ادبیات نمایشی معاصر ایران بود. بسیار شایسته و بجاست با توجه به آثار و شاگردانی که به جا گذاشته و اینکه یکی از صاحبنظران تئاتر ایران بود،‌ بنیادی به نام وی تأسیس شود که زمینه نقد، سامان دادن پژوهش‌های مستقل درباره آثار و زندگی وی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و اجرای آثار وی را فراهم کند.

کوپال ادامه داد: بر این مبنا در برنامه‌ نمایشنامه‌خوانی آثار مرحوم اکبر رادی،‌ 10 کارگردان برجسته تئاتر 10 اثر از استاد را بازخوانی می‌کنند و 10 مدرس شاخص تئاتر نیز در کنار این کارگردان‌ها به نقد و تحلیل آثار آن مرحوم می‌پردازند. این برنامه از ماه آینده آغاز و هر ماه یک نمایشنامه‌خوانی انجام می‌شود. هنوز وارد نگارش اساسنامه نشده‌ایم و دست همکاری به سوی دوستان دراز کرده‌ایم زیرا شانه‌های ما نحیف‌تر از آن است که بار این بنیاد را به تنهایی بدوش بکشیم. تنظیم اساسنامه گام بعدی ما خواهد بود.