"سید حامد؛ یک چهرة مسلمان هند"رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم نجفی رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو به نمایندگی از ایران، مشیرالحسن رئیس دانشگاه ملی اسلامی و رئیس انجمن هند و ایران، قاضی ام. احمدی رئیس سابق دیوان عالی هند، شهاب الدین نماینده سابق مجلس هند، دهلوی دبیر کل انجمن استادان زبان فارسی سراسر هند و ندیم سفیر سابق هند در عربستان و دبیر سابق دولت هند در این مراسم حضور داشتند.

"انام دار" دربارة شخصیت سید حامد به عنوان یک معمار بزرگ فرهنگ و اندیشه هند گفت: برای معرفی شخصیت این فرهیخته بزرگ باید به این نکته اشاره کرد که وی در طول حیات پربار خود به اهداف بزرگ به عظمت هیمالیا دست یافته است و باعث افتخار بزرگی است که بتوان گوشه‌ای از خدمات اررزنده اش را به رشته تحریر درآورد.

وی اظهار امیدواری کرد که نتیجه این تلاش چراغ راه حال و آیندة جامعة هند باشد.

قاضی احمدی رییس دانشگاه اسلامی علیگر از خدمات سید حامد در زمینه آموزش خصوصاً برای جامعه مسلمان هند تقدیر کرد و گفت: پس از خدمات مرحوم سرسید احمد باید از خدمات سید حامد که به‌عنوان یک منبع و پشتیبان برای توسعه و ترقی وضعیت آموزشی همواره در میان جامعه مسلمان که اقلیت جامعه هند را تشکیل می‌دهند بوده است، قدردانی کنیم.

دکتر حامد انصاری معاون ریاست جمهوری هند با اشاره به اهمیت اقلیت مسلمان هند گفت: مسلمانان هند نقش مهم و اساسی در ساختار فرهنگ جامعه بزرگ هند دارند و سید حامد در کتابها و نوشته‌های خود به‌خوبی راه حل عبور از مشکلات در زمینه‌های آموزشی و اجتماعی را ارایه داده است.