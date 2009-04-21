زیباری بر بازگشایی خط لوله نفت عراق به مدیترانه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوشیار زیباری" گفت: روابط اقتصادی و تجاری موضوع اصلی گفتگوهای مقامات سوری و عراقی هستند.

وی بازگشایی خط لوله نفتی به مدیترانه را که بازار صادرات نفت عراق را تنوع خواهد بخشید از دیگر مسائلی دانست که قرار است بین طرفین عراقی و سوری مورد مذاکره قرار گیرد.

این مقام عراقی، بازگشایی خط لوله نفتی مدیترانه ای را به نفع دمشق و بغداد اعلام کرد.

"محمد ناجی عطری" نخست وزیر سوریه امروز به دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق در راس هیئتی به بغداد سفر کرد. وزیران دارایی، کشور، نفت، اقتصاد، حمل و نقل، صنعت، برق و مسکن سوریه، ناجی عطری را در سفر به عراق همراهی می کنند.

بغداد و دمشق در آگوست سال 2007 با بازگشایی خط لوله نفتی مدیترانه ای که نفت شمال عراق را به ساحل مدیترانه ای سوریه می برد موافقت کردند. این خط لوله بعد از هجده سال بسته بودن برای اولین بار در نوامبر سال 2000 بازگشایی شد که در سال 2003 با حمله آمریکا به بغداد بسته شد.

