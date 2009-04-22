مسلمانان مراقب سرقتهای علمی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی المسلم عربستان منتشر کرده آمده است: کلمه مخترع تنها به لفظ محدود نمی شود، بلکه انعکاس بیداری امت و پیشرفتهای تکنیکی و عمرانی آنها است. بنابراین تولد اختراع در محیط آموزشی علمی امکانپذیر است؛ به بیانی دیگر زمانی که ارزشهای حقیقی اختراع شناخته نشوند، اختراع و یا مخترع متولد نخواهد شد و این مسئله به جامعه و محیط علمی و حمایتهای لازم بازمی گردد.

می توان گفت اختراع که خود نوعی دانش است، از اهمیت بسیاری در دین اسلام برخوردار است، از این رو بر حمایت از آن از سوی جامعه و خانواده تأکید بسیاری شدهاست . وضعیت مخترع مانند وضعیت مطالعات علمی در جهان اسلام است تا جاییکه خانواده ها باید ضمن فراهم کننده آرامش و امکانات، زمینه های پیشرفت و ترقی فرزندان باشند.

بیشتر جوامع اسلامی معادله علمی معینی را با ابداعات علمی و سپس اختراع انجام می دهند، آنها پژوهشهای علمی را در شرایط نیاز و ضرورت پیش از اولویتهای علمی مورد توجه قرار می دهند.

با توجه به شرایط سختی که برخی از مؤسسات برای مخترع قائل می شوند، استعداده خشکیده می شوند. به طوریکه برخی از این مؤسسات از مخترع در کشورهای اسلامی مدرک می خواهند و یا توان مالی می طلبند، که این عاملی برای فروش اختراع را هم فراهم می کند و یا اینکه شخص دستاوردهای علمی خود را از کشورهای اسلامی خارج می کند و با بالاترین قیمت به فروش می رساند. این برجسته ترین بحران اختراع و مخترع در جهان اسلام است که در گام نخست باید ضمن تبیین اهمیت و نقش اختراع در میان ملتها و پیشرفت ملتها در سایه آنها، مورد حمایتهای لازم نیز قرار گیرند.

کم اهمیت جلوه دادن کشفیات مخترعین و ابداع کنندگان در خانواده و جامعه، عدم توجه به اختراع، عدم وجود مؤسسه ای که از اختراعات حمایت کند، نبود اعتبارات مالی ویژه در این راستا، نبود مؤسسات بازاریابی که نقش واسطه میان مخترع و شرکتهای طرفدار را بازی کند، از دیگر مشکلاتی است که در جوامع اسلامی به چشم می خورد.

اما مسئله مهمی که امروز بیش از گذشته به این بحران دامن زده است، مسئله سرقت مطالعات علمی از سوی کشورهای بیگانه است که مشکلی بزرگ در مطالعات علمی است که به جای همکاری با مراکز یا مؤسسات بیگانه سرقت از سوی آنها صورت می گیرد. چرا که کشورهای غربی و بیگانه رغبت و تمایلی به تولیدات، اختراعات و اکتشافاتی که مسلمانان انجام می دهند، ندارند و در واقع تبعیض علمی و تکنیکی عاملی برای سرکوب استعدادهای مسلمانان است. به طوریکه ممکن است اختراع و یا اکتشافی از آنها را به قیمتی گزاف خریداری کنند، اما هیچ نامی از فرد مسلمان به میان نیاورند. اما آنچه که این میان مهم به نظر می رسد تلاش برای مقابله با این بحرانها است تا وضعیت حمایت از اختراع و مخترع مورد توجه بیشتر و بهتری قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری میان خانواده و جامعه است.

خانواده و نقش آن در رشد مخترع و حمایت از آن: مخترع فردی متفاوت با دیگر افراد است که دارای قابلیتهای ابتکاری و ابداعی ویژه ای است که در سنین بسیار کودکی دارای نیرو و توان فوق العاده ای است، این فرد تواناییهای خود را نمی داند و گاهی محیطی که در آن زندگی می کند نیز به ظهور و بروز این توانایی و مهارت کمکی نمی کند و چه بسا ممکن است در خانواده ای زندگی کند که فرزندان دیگر به دلیل داشتن قدرت مافوق آنها، وی را درک نکنند؛ اما خانواده ها با آگاهی از این پدیده می توانند زمینه ساز رشد و پیشرفت وی را در یک جامعه اسلامی فراهم کنند تا علاوه بر درک خانواده، جامعه نیز بتواند او را درک کند.

بنابراین ایجاد فرهنگ اختراع و ابداع در میان فرزندان یک خانواده و تشویق دیگر فرزندان به تفکر و تأمل، ارائه امکانات مورد نیاز برای مخترع اعم از بازیهای متعدد فکری و خواندن قصه های مخترعان و برنامه ریزی برای او منجر به حمایت از شده و زمینه های رشد او را فراهم می کند.

به طوریکه خانواده ها با حمایت از کودک و یا حتی بزرگسال مخترع می توانند او را در یک محیط علمی رشد دهند. از سوی دیگر با اندیشمندان و مؤسسات مرتبط با استعدادهای درخشان ارتباط بیشتر و گسترده تری برقرار کنند. بنابراین خانواده از دو جهت یکی از جهت اکتشاف مخترعان علمی در جامعه و دیگری با حمایتهای عملی چون اعتبارات مالی و قرار دادن امکانات مختلف آنها را مورد حمایتهای خود قرار دهند.

مؤسسات و حمایت از مخترع و اختراع در جهان اسلام: جوامع اسلامی نقش مهمی در کشف استعدادهای مخترعان و مبدعان دارند و با تأسیس مؤسساتی مستقل فقط در زمینه مخترعان و مبدعان یا تأسیس مؤسسات خیریه با هدف حمایت از مخترعان زمینه ساز رشد و پیشرفت مخترع و مبدع را فراهم می کنند. این مؤسسات خیریه در جامعه اسلامی که هدف کشف استعدادها و حمایت از آنها را دارا هستند، می توانند به اشاعه فرهنگ اطلاع رسانی علمی نسبت به اختراع در جامعه و در رسانه های گروهی متعدد بر اساس امکانات مادی خود کمک بسیاری کنند. دو راه برای کشف استعداد از سوی این مؤسسات وجود دارد یکی آنکه شخص خود به مؤسسه به صورت مستقیم مراجعه کند و یا به صورت غیرمستقیم از طریق برگزاری مسابقات و نمایشگاههای متعدد مورد ارزیابی قرارگیرد. راه دیگر این است که مؤسسه با شیوه های مختلف از طریق خانواده، مدرسه، دانشگاه و نهادهای علمی آنها را کشف کند.

مدارس و دانشگاهها: مدارس و دانشگاههای جوامع اسلامی در ارتباط با این مؤسسات بوده و حمایتهای لازم را از مخترعان به عمل آورند.

مراکز مطالعاتی و انجمنهای علمی: این نهادها نیز با برجسته ترین مخترعان ارتباط داشته و در زمینه های علمی لوازم و وسایل مورد نیاز آنها را در اختیار آنها قرار می دهند.

ایجاد مؤسسه اسلامی بین المللی برای حمایت از اختراع و مخترع در جهان اسلام: در جهان اسلام یک مؤسسه اسلامی که مرتبط با اختراعات و مخترعان مسلمان باشد وجود ندارد تا از آنها آزمونی به عمل آورده و بر اساس تطبیقهای علمی آنها را مورد حمایت قرار دهند.

تأسیس این مؤسسات منجر به بیداری علمی بر اساس نوع نگاه و نگرش ابتکارات و اختراعات مخترعان مسلمان خواهد شد، این مؤسسه می تواند ویژگیهایی داشته باشد که به تصویب کشورهای اسلامی برسد. تدوین قانونی مشخص برای این مؤسسه با نظارت برجسته ترین اندیشمندان مسلمان بر آن اهمیت بسیاری دارد. به طوریکه با درنظر گیری قوانین خاص برای این مؤسسه از تمامی حقوق فکری مخترع مسلمان جامعه اسلامی حمایت شده و در زمینه آن کوتاهی نخواهد شد. همکاری و همبستگی این مؤسسه با همه شوراها و انجمنهای مخترعان کشورهای اسلامی و برگزاری دیدارها و نشستهایی را برای بررسی اختراعات، تأثیر بسیاری بر بیداری علمی اسلامی خواهد داشت.

از دیگر ویژگیهای این مؤسسه می توان به بازاریابی عملی برای توسعه اختراعها در شرکتهای اسلامی اشاره کرد تا سود حاصل از آن برای مؤسسه و مخترع در نظر گرفته شود و انگیزه و تشویق بسیاری برای طرفین ایجاد کرد. این ویژگیها در جهان اسلام قابل تعدیل است و در سایه اسلام زمینه های حمایت از اختراع و مخترع و ابتکارات آنها را با هدف بیداری نهضت اسلامی و تکمیل آنها در زمینه های پزشکی، صنعتی، کشاورزی و تمای زمینه های تولیدی دیگر فراهم می شود.