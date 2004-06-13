اسامي تيمهاي دسته اول مشخص شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" شهرداري منطقه 8 تهران، دانشگاه آزاد تهران، ارزش ماكارون قزوين، كابلهاي شهيد قندي يزد، تربيت بدني اردبيل، استاد علي يزداد خراسان، پتروشيمي اراك، آبفاي شيراز، فرآورده هاي ايلوارگلستان، فولاد خوزستان، كاشي يزد وآرين تبريز، 12 تيمي هستند كه تاكنون آمادگي خود را براي شركت در اين رقابتها اعلام كرده اند.

درضمن اسامي تيمهاي شركت كننده دررقابتهاي دسته دونيزمتعاقبا اعلام مي شود.

گفتني است: اين مسابقات ساعت 9 صبح جمعه بيست ونهم خرداد ماه درسالن 12 هزارنفري مجموعه ورزشي آزادي آغازخواهد شد.

* يزد ميزبان يك دوره كلاس داوري ژيمناستيك

يك دوره كلاس داوري ارتقاء درجه 3 به 2 ژيمناستيك بيست وپنجم خرداد ماه جاري دريزد برگزارمي شود. اين دوره آموزشي حداقل با حضور25 شركت كننده برگزارمي شود وكاظم خضري كارتدريس را برعهده دارد.

گفتني است: شركت كنندگان حاضردراين كلاسها از25 خردادماه به مدت سه روزآموزش ديده ودرصورت موفقيت، مدرك درجه 2 داوري ژيمناستيك دريافت خواهند كرد.