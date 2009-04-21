احمدی نژاد در دوربان 2 جنایت اسرائیل را به جهانیان نمایاند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح اتاق خبرنگاران در ستاد انتخابات مازندران در جمع خبرنگاران افزود: سخنرانی جامع رئیس جمهور ایران در ژنو، جنایات ۵۰ ساله‌ رژیم صهیونیست را آشکار ساخت.

وی در ارتباط با موضع گیری و سخنان رئیس جمهور در اجلاس جهانی ضدنژادپرستی ژنو، گفت: از جمله مسائلی که در اجلاس دوربان ۲ بسیار جلوه‌گر بود سخنرانی جامع، جالب و جسورانه‌ رئیس محترم جمهور کشورمان بود که اکثر رسانه‌های خارجی نیز در تحلیل‌های خود به آن پرداخته و اعتماد به نفس و صبوریشان که با لبخند همراه بود توجه اکثر محافل را به خود جلب کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار درباره تفاوت‌های این اجلاس با دیگر اجلاس‌ها، اظهار داشت: به طور معمول در اجلاس‌های مشابه اقلیت حاکم بر مجالس که کشورهای استعماری را تشکیل می‌دادند با صدور بیانیه‌های یک‌جانبه حق دیگر کشورها را پایمال می‌کردند و این اکثریت ملت‌های مظلوم بودند که مجبور به ترک اجلاس می‌‌شدند.

وی در این راستا افزود: اما این بار ابتکار عمل در دستان اکثریت اجلاس بود و این کشورهای حامی استکبار بودند که به نشانه‌ اعتراض مجلس را ترک کردند و این یکی از ویژگی‌های مهم و بارز این اجلاس بود.

قناعت تصریح کرد: کشورهای استعماری برای اسراییل تابویی ترسیم کرده بودند که کسی جرات اظهار نظر نسبت به آن و مخصوصا مسئله هولوکاست را نداشت.

به گفته وی، حضور به‌ موقع و ایراد سخنرانی جامع رئیس جمهور ایران در خصوص هولوکاست که به ‌طور همزمان در پنج قاره و برای بیش از ۷۵۰ میلیون نفر از مردم جهان به ‌طور زنده پخش می شد، جنایات ۵۰ ساله‌ این رژیم را آشکار ساخت.

اجلاس دوربان یک در سال ۲۰۰۱ در افریفا برگزار شد و اجلاس دوربان دو نیز هم اکنون در کشور سویس با حضور ۴۵۰۰ سازمان‌ مردم نهاد در حال برگزاری است.