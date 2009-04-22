مهدی قره شیخلو معاون سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سرانجام طرح جامع قرآنی کشور که سال 85 تدوین شد، اظهار داشت: ما براساس وظیفه خود در تدوین این طرح کارشناسان را از گروه ها و سازمانهای مختلف دعوت کرده و طرح را تدوین کردیم، اما متأسفانه در مراجعی که باید تصویب می شد مسکوت باقی ماند.

وی افزود: در این طرح وظایف دستگاههای مختلف، تشکیل شوارای عالی قرآن به ریاست رئیس جمهوری ، شورای عالی قرآن در استان و شورای عالی قرآن در شهرستانها پیش بینی شده بود. به طور کلی این طرح را می توان طرح جامعی معرفی کرد که دربرگیرنده فضاسازی قرآن، آموزش قرآن، تعلیم و ترویج قرآن بود و اعضای شورا می توانستند در آن نقش داشته، وظایف هر کدام از این اعضا در طرح جامع قرآنی تعریف شده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که امکان به جریان افتادن دوباره این طرح را چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: در حال حاضر که به کل صحبت از یک طرح دیگر با عنوانی چون طرح شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی است که وزارت ارشاد آن را پیگیری می کند، مسئله جالب توجه اینجاست که این طرح نیز تا کنون تصویب نشده . اصل مطلب این است که کاری تا نیمه انجام شده اما نادیده گرفته شده و کار دیگری در همان زمینه درحال پیگیری است.

قره شیخلو گفت: ما پس از تدوین طرح آن را برای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمام دستگاههایی که می توانند به نحوی آن را تصویب کنند تا قانونمند شود، ارسال کردیم اما از طرف آنها هیچ نوع پیگیری صورت نگرفت و دستگاهها هیچ اقدامی برای به تصویب رسیدن این طرح انجام نداده اند.

وی یادآور شد: پیگیریهای سازمان دارالقرآن نیز بی نتیجه مانده و با مطرح شدن بحث طرح جدید زمان طرح جامع قرآنی کشور از دست می رود در حال حاضر وضعیت قطعی هیچکدام از این دو طرح مشخص نیست.

معاون سازمان دارالقرآن با اشاره به اینکه فعالیتهای قرآنی کشور رو به افزایش است در رابطه با ضرورت این طرح گفت: به رغم افزایش این فعالیتهای قرآنی در کشور مرکز مرکز فرماندهی ثابتی برای آنها وجود ندارد. بسیاری از دستگاه ها براساس چارچوبها، سیاستها و تشخیص خود عمل می کنند، دراین میان عدم هماهنگی، موازی کاری های بسیار فعالیتهایی که موجب خنثی شدن کارهای یکدیگر می شود به طور فزاینده مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: عمده تمرکز طرح جامع قرآنی کشور این بود که این مرکز سیاستگذاری و فرماندهی واحد در کشور ایجاد شود تا تمام حرکتها تابع قوانین و مقرراتی باشد که این مرکز وضع می کند تا دیگر نهادها نیز به صورت هماهنگ فعالیت کرده و هرکس در حوزه کاری خود فعالیت کند تا کم کاری در این زمینه هم مشخص شود.