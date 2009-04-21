سپاهانی ها دو میلیون تومان جریمه شدند/ ریوالدو درخواست خبرنگاران را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر بنیادکار، کادر فنی و بازیکنان سپاهان را به علت عملکرد ضعیف و کسب نتیجه نامطلوب مبلغ دو میلیون تومان جریمه کرد. البته وی تاکید کرد در صورت صعود تیم به مرحله بعد این مبلغ از قرارداد آنها کسرنخواهم شد.

همچنین درپایان این دیدار ریوالدو بازیکن برزیلی بنیادکار از درخواست خبرنگاران ایرانی برای انجام مصاحبه امتناع ورزید و برای دومین بار در دو روز متوالی با خبرنگاران ایرانی مصاحبه نکرد که این موضوع باعث دلخوری خبرنگاران شد.

ضمن اینکه محسن بنگر و هادی عقیلی دو مدافع تیم فوتبال سپاهان نیز در پایان بازی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کردند.