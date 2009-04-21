تماشاگران معترض بی انصافی کردند / آنها طرفدار سپاهان نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی پس از شکست یک برصفر تیمش مقابل بنیادکار ازبکستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: پس از گلی که در اواسط نیمه اول از تیم بنیادکار دریافت کردیم، عملکرد کل تیم تحت تاثیر قرار گرفت و همه بد بازی کردیم. در این بین نتوانستیم از موقعیت‌های اندکی که بدست آوردیم بهره ببریم و سرانجام متحمل یک شکست خانگی شدیم.

وی در واکنش به اعتراض هوادارانی که او را از عوامل شکست تیم‌شان در دیدار با بنیادکار ازبکستان می خواندند، گفت: من به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای به آنچه که هواداران می گویند، گوش نمی دهم. اعتقاد دارم آنهایی که امروز علیه من شعار می دادند طرفدار سپاهان نیستند. آنها باید بدانند من بهترین گلزن سپاهان بوده‌ام و در حساس‌ترین دیدارهای داخلی و خارجی برای این تیم بیش از 53 گل به ثمر رسانده ام.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان رفتار تماشاگران معترض این تیم را دور از انصاف خواند و مدعی شد طی چند سال بازی برای سپاهان دین خود را به این تیم و هوادارانش ادا کرده است.

خطیبی نیز مانند دیگر بازیکنان تیم فوتبال سپاهان امیدوارانه از دیدارهای آینده این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و گفت: باید در دو دیدار آینده خود مقابل الشباب امارات و الاتفاق عربستان پیروز شویم تا شانس صعود به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان را داشته باشیم. رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست اما برای دستیابی به آن باید به مراتب بیشتر از امروز تلاش کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: برای قطعی شدن صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان باید در دیدار مقابل بنیادکار پیروز می شدیم اما آنقدر بد بازی کردیم که در نهایت متحمل شکست شدیم حتی تیم ازبکستانی این فرصت را داشت که بیش از یک گل وارد دروازه ما کند.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان با حسرت از امتیازهایی یاد کرد که در بازی با بنیادکار ازبکستان از دست دادند و افزود: اگر در بازی امروز برنده می شدیم روحیه ای مضاعف برای ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی پیدا می کردیم و انگیزه ما برای حضور در این رقابتها دوچندان می شد اما باید با شرایط موجود کنار آمده و خود را برای این رویدادها آماده کنیم.