برای بازی برد - برد با آمریکا نیاز به متحدان بیشتر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، میر حسین موسوی که در ادامه سفراستانی خود به گلستان عصر سه شنبه در مسجد جامع گلشن و در جمع مردم این شهرستان سخن می گفت، اظهار داشت: همدلی، صبر و استقامت مردم پیروزی ایران را بر توطئه های دشمن به خصوص درجنگ تحمیلی به همراه داشت و بنده شاهد بودم که تک تک مردم اعم از مردان، زنان ، پسران و دختران ایستادگی کردند.

وی با یادآوری چهره و نوع پوشش مردم در سال 57 افزود: علیرغم چهره هایی که همه شما آنان را دیده اید و نوع پوششی که مردم در آن زمان داشتند ، اعتماد امام به این نیروها باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

این داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت : انقلاب را تاکنون این روحیه نگه داشته است و این موضوع بزرگترین سرمایه برای کشورمان بوده است.

موسوی گفت : ترس ما این است که روحیه انقلابی مردم که سرمایه ای بزرگ برای ماست از بین برود . بنده معتقدم که کسانی که به کشور علاقه دارند این ترس را هم دارند که مبادا تجربه ای که بعد از دهها سال در انقلاب اسلامی به اوج خود رسید از دست برود.

وی تصریح کرد: وقتی می گویم به مردم صدقه ندهید ، مردم را خوار نکنید و مراقب حفظ عزت به نفس مردم باشید این موضوع به خاطر آن است که عزت شخصی که صدقه را می گیرد حفظ شود. بنده بارها ایستادگی مردم در زمان جنگ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را دیده ام و علاقه مندم که این روحیه ها حفظ شود چرا که در آن زمان حتی یک بار هم اعتراض مردم ، توهین آنها به نظام وگلایه های آنها را در صورت وجود مشکلات ندیدم.

میرحسین موسوی با بیان اینکه مگر ما شیعه های امام علی(ع) نیستیم که به فکر حفظ عزت به نفس مردم نباشیم، گفت: سرمایه اصلی ما در انقلاب اعتماد، حفظ عزت ، سرافرازی و بزرگواری مردم است .

موسوی تصریح کرد: وقتی میلیارد ها دلار در کشور هزینه می کنیم اما نرخ تورم 25 درصد و بیکاری 15 درصد است باید از خود بپرسیم که چرا این هزینه ها برای کشور برکت ندارد. دلیل اصلی این موضوع این است که در برنامه های خود مصلحت مردم را در نظر نمی گیریم.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: بیشتر شهدای گمنام کسانی هستند که از مطرح شدن نام خود بعد از شهادت فرار می کردند و حتی در نیمه شب به مصاف دشمن می رفتند که کسی آنها را نبیند . خیلی از آنها را می شناسم که شهید باکری یکی از آن نمونه ها بود.

وی اظهار داشت: تغییر مدیران در ادارات کوچک ، مانند تغییر 4 مدیر طی 3 تا 4 سال در بانک ملی قطعا نمی تواند به حل مشکلات ما بیانجامد . باید سیاست هایی داشته باشیم که در درازمدت مشکلات ما را حل کند.

میر حسین موسوی با بیان اینکه برای عملی کردن سیاست های خود بخصوص در حوزه سیاست خارجی باید چشم خود را به فرارتر از مرزها باز کنیم ، گفت: باید در دنیای پرآشوب امروز به دنبال متحدینی برای خود در 10 تا 20 سال آینده باشیم. چرا که در آن زمان می توانیم بازی برد بردی در برابر آمریکا داشته باشیم. شما برای مبارزه با قدرتی با آمریکا در شرایط فعلی با کدام ظرفیت و پشتوانه می خواهید به مقابله بپردازید.

وی افزود: حتی آمریکا با چنین قدرت بزرگی و داشتن بزرگترین رزادخانه ها و اسلحه سازی ها در جهان برای مقابله با ما با نهادهای بین المللی تحت نفوذ خود و اروپا همراهی می کند و حتی به آن بسنده نمی کند و با چین و روسیه و حتی کشورهای همسایه ما هم درباره این موضوع هماهنگی به عمل می آورد و بعد از آن با ما روبرو می شود اما متاسفانه در حال حاضر ما غیر از چند متحد مثل حزب الله لبنان که فرزند صالح لبنان است متحدی نداریم.

موسوی با انتقاد ازحاکم کردن نگاه امنیتی درجامعه گفت: می گوییم چرا جوانان صفشان را ازانقلاب جدا می کنند این حرف درستی نیست ما خودمان با امنیتی کردن فضا و گرفتن فرصت ها این کار را می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یقینا جوانان امروزی پاکی و صداقتشان از بنده نوعی بهتر است مگر این جوانان فرزند همان شهدای دیروز و مردم انقلاب آن روزها نیستند چرا با دید منفی به آنان می نگریم ما متاسفانه مشکل نگاه داریم که باید از آن فاصله بگیریم و پس از آن حاصلش را در بین مردم مشاهده کنیم.