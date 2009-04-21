خراسان رضوی در معرض 30 بلای طبیعی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان، عصر سه شنبه در بازدید از پروژه آشیانه بالگرد افزود: سیاست راهبردی دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه تامین امکانات پرتابل و پیشگیری از تهدیدات بلایای طبیعی است.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی تصریح کرد: بالگرد mj-17 در عملیات امداد و نجات با قابلیت حمل25 نفر مسافر و ارتفاع سقف پرواز 20 هزار پا و طول پرواز 550 کیلومتر یکی از مهمترین تجهیزات هوایی به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات آشیانه این بالگرد سوله ای به مساحت 1800 متر مربع و ارتفاع تاج 5/10 متر می باشد که با پیگیری دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از سال 84 تا 87 مبلغ 5 هزار و 180 میلیون ریال برای اجرای این پروژه اعتبار تخصیص داده شده است.

عرفانیان با بیان اینکه برای سال جاری اعتبار 3 هزار و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده است افزود: احداث 9 پدبالگرد در شهرستان های مشهد، تایباد، درگز، سرخس، قوچان، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و گناباد مکان یابی شده است.

وی اذعان داشت: اتاق مخابرات سیار با قابلیت 50 خط و سیستم BTS برای برقراری ارتباط مخابراتی، تعمیرگاه سیار، اتوبوس بانک خون و بیمارستان صحرایی از جمله برنامه های عملی این سازمان تعریف می شود.