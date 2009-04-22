بارندگی های اخیر مشکل خشکسالی را رفع نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهرداد قطره سامانی، عصر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی سایت رادار هواشناسی مشهد افزود: اگرچه بارندگی های اخیر 9 درصد بالاتر از نرمال است اما مشکل خشکسالی را رفع نمی کند و نه تنها موثر نبوده بلکه آثار تخریبی هم داشته است.

سامانی با بیان اینکه تاخیر 90 روزه در شروع بارشها تاثیر مخرب 42 درصدی از خود برجای گذاشته است، افزود: بارندگی های بهار تنها برای کشت دیم مفید است و در بحث آبهای زیرزمینی مفید نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بارندگی های چند روز گذشته ضمن تاثیرات مثبت از نابهنجاری های اقلیمی سخن می گوید و باید دانست نابهنجاری اقلیمی از فعالیت نادرست انسان ها حاصل می شود.

سامانی اذعان داشت: از بین 12 ایستگاه هواشناسی کشور، پروژه رادار هواشناسی در مشهد ششمین رادار است که امروز کلنگ افتتاح آن به زمین زده شد.

وی اظهار داشت: در سازمان هواشناسی به دنبال راهکارهای مدرنیزه کردن هواشناسی هستیم تا بدین وسیله به جایگاه واقعی خود یعنی اطلاع رسانی درست به مردم برسیم و امیدواریم با استفاده از این رادار دقت 40 کیلومتری کنونی را به 8 کیلومتر برسانیم.