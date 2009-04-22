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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۱۳

بارندگی های اخیر مشکل خشکسالی را رفع نمی کند

بارندگی های اخیر مشکل خشکسالی را رفع نمی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارندگی های بالاتر از حد نرمال در فروردین ماه مشکل خشکسالی را رفع نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهرداد قطره سامانی، عصر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی سایت رادار هواشناسی مشهد افزود: اگرچه بارندگی های اخیر 9 درصد بالاتر از نرمال است اما مشکل خشکسالی را رفع نمی کند و نه تنها موثر نبوده بلکه آثار تخریبی هم داشته است.

سامانی با بیان اینکه تاخیر 90 روزه در شروع بارشها تاثیر مخرب 42 درصدی از خود برجای گذاشته است، افزود: بارندگی های بهار تنها برای کشت دیم مفید است و در بحث آبهای زیرزمینی مفید نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بارندگی های چند روز گذشته ضمن تاثیرات مثبت از نابهنجاری های اقلیمی سخن می گوید و باید دانست نابهنجاری اقلیمی از فعالیت نادرست انسان ها حاصل می شود.

سامانی اذعان داشت: از بین 12 ایستگاه هواشناسی کشور، پروژه رادار هواشناسی در مشهد ششمین رادار است که امروز کلنگ افتتاح آن به زمین زده شد.

وی اظهار داشت: در سازمان هواشناسی به دنبال راهکارهای مدرنیزه کردن هواشناسی هستیم تا بدین وسیله به جایگاه واقعی خود یعنی اطلاع رسانی درست به مردم برسیم و امیدواریم با استفاده از این رادار دقت 40 کیلومتری کنونی را به 8 کیلومتر برسانیم.

کد مطلب 864952

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