دروازه سنجش آلودگی کشور در بندر امیرآباد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان دریانوردی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این طرح به عنوان پایلوت کشوری در بندر امیرآباد برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به همین جهت فعال کردن این سامانه در بندرامیرآباد بهشهر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

علیرضا ساطعی عنوان کرد: با فعال شدن این سامانه با هزینه بیش از دو میلیارد ریال از بسیاری از هزینه های اضافی در بندر جلوگیری می شود.

وی از جمله نقاط مثبت در سامانه سنجش مواد پرتوزا را کاهش هزینه در زمان تجارت، تامین نیازهای داخل کشور در اسرع وقت، ارتقا ضریب ایمنی کالا، کاهش فرایند ترخیص کالا و امکان پایش میزان تشعشعات عنوان کرد.

ساطعی خاطرنشان کرد: تا قبل از راه اندازی این سامانه مدت زمان ترخیص کالا به هفت روز کاهش یافت که زمان کمتری صرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه با مطالعات انجام شده هزینه تحمیل شده به تجارت بین پنج تا 10 درصد قیمت کالا بوده، بیان داشت: با وجود 70 میلیارد دلار واردات و صادرات کشور در طول سال باید بین 3.5 تا هفت میلیارد دلار از درآمد ما صرف هزینه های تجارت شود که با توجه به هزینه بالای آن بسیار گران بوده است.

وی افزود: با استقاده از این سامانه و فعال شدن آن در بندر امیرآبادبهشهر می توانیم کالاها را در زمان و هزینه کمتری به مصرف کنندگان و تجار برسانیم.

معاون امورحفاظت در برابر اشعه کشور نیز بیان داشت: اجرایی شدن این سامانه با استفاده از تجارب و مشارکت سازمان انرژی هسته ای کشور بوده که با تامین امکانات اولیه از سوی سازمان، این بندر به این سامانه متصل خواهد شد.

اسد باباخانی با بیان اهمیت این سامانه در صرف زمان و هزینه برای کشور افزود: رضایتمندی مشتری، جلوگیری از اتلاف وقت بین دو تا پنج روز، افزایش ضریب ایمنی جان اشخاص و محیط زیست از جمله مزایای این طرح است.

وی عنوان کرد: این سامانه در هفت نقطه از گمرکات و بنادر کشور در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد که به طور قابل توجهی در پیشرفت بنادر نقش اساسی ایفا خواهد کرد.