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۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۴۴

لیگ قهرمانان آسیا /

نیکبخت واحدی و هادی نوروزی محروم شدند

نیکبخت واحدی و هادی نوروزی محروم شدند

علیرضا واحدی نیکبخت و هادی نوروزی با کارت زردی که در دیدار سه شنبه شب مقابل الغرافه دریافت کردند، از همراهی پرسپولیس در دیدار آتی مقابل الشباب امارات محروم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا واحدی نیکبخت در نیمه دوم دیدار الغرافه قطر - پرسپولیس ایران به عمد مرتکب خطای هند شد تا با کارت زرد داور روبرو شود.

او با کارت زردی که در دیدار الشباب عربستان - پرسپولیس دریافت کرده بود و کارت زرد بازی امشب دواخطاره و از همراهی تیمش در دیدار هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا محروم شد.

هادی نوروزی نیز که در نیمه دوم دیدار با الغرافه وارد زمین شده بود دومین کارت زرد خود در این مسابقات را دریافت کرد و از بازی بعد محروم شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در شارجه امارات به دیدار تیم الشارجه می رود.

کد مطلب 864972

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