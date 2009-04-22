کارگاه آموزشی سامانه اطلاعاتی پایگاههای اوقات فراغت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این دوره آموزشی 150 کارشناس مرتبط با حوزه جوانان از 30 استان در دو روز چگونگی ثبت اطلاعات، تهیه بانک اطلاعات و بهره برداری از داده های انسانی مربوط به اوقات فراغت جوانان را آموزش می بینند.

این دوره آموزشی در روزهای هشتم، نهم، دهم و یازدهم اردیبهشت ماه جاری در پارک علم و فناوری استان گیلان برگزار می شود و کارشناسان اوقات فراغت سازمانهای اجرایی همه استانهای کشور در آن حضور خواهند داشت.

اجرای طرح سامانه اطلاعاتی پایگاههای اوقات فراغت در راستای ایفای نقش دبیری و ستادی سازمان ملی جوانان است و کارشناس شرکت کننده در این دوره آموزشی پس از توجیه و بازگشت به محل سکونت، وظیفه آموزش کارشناسان همردیف استان خود را بر عهده می گیرند.

این کارشناسان باید اطلاعات مربوط به اوقات فراغت و جوانان استان خود را در سایت بانک اطلاعاتی جوانان به آدرس www.faraghar.org وارد کنند.

نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان و تصمیم گیری برای بهره برداری بیشتر از اوقات فراغت جوانان و مبارزه مستمر با شبیخون فرهنگی هدف اصلی اجرای سامانه اطلاعاتی پایگاههای اوقات فراغت کشور است.