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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

در سال گذشته؛

شوراهای حل اختلاف قزوین شش هزار مشاوره قضایی دادند

شوراهای حل اختلاف قزوین شش هزار مشاوره قضایی دادند

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: سال گذشته به منظور قضازدایی و کاهش پرونده شش هزار و 333 مورد مشاوره قضایی در شوراهای حل اختلاف شهر قزوین به مراجعان ارائه شد.

فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از آنجا که مراجعان به شوراهای حل اختلاف اطلاعات کافی در زمینه مسائل حقوقی ندارند و در بسیاری از اوقات موضوعات مطروحه در دادخواستها با مسائل موجود منطبق نیست با حضور کارشناسان حقوقی مجرب در واحد ارشاد و معاضدت قضایی شورای حل اختلاف تلاش کرده ایم با مساعدت مشاور حقوقی اطلاعات لازم به مردم داده شود تا پرونده های تشکیل شده مستدل و هماهنگ با دعاوی باشد.

پروینیان اضافه کرد: این مشاوره ها قبل از تشکیل پرونده و در راستای قضازدایی و جلوگیری از ورود پرونده های غیر ضروری به دستگاه قضایی داده می شود.

به گفته رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین از تعداد شش هزار و 333 مورد خدمات مشاوره ای در سال گذشته تعداد سه هزار و 400 مورد به تنظیم دادخواست، هزار و 231 مورد تنظیم شکوائیه، هزار و 19 مورد مشاوره و 683 مورد به تنظیم لوایح اختصاص داشته است.

معاون قضایی دادگستری استان قزوین در ادامه به تفکیک موضوعی آمار ارائه شده پرداخت و ادامه داد: پرونده های کیفری هزار و 495 مورد، حقوقی سه هزار و 429 مورد، خانواده 494 مورد و موضوعات متفرقه نیز 915 مورد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته بیشترین عناوین موضوعی مربوط به پرونده های حقوقی مطالبه وجه، مطالبه خسارت، انحصار وراثت و فسخ قرارداد و پرونده های کیفری مفقودی گوشی تلفن همراه، مفقودی چک، فحاشی و موضوعات خانوادگی الزام به تمکین، مطالبه نفقه و استرداد جهیزیه بوده است.

در حال حاضر 633 شعبه شورای حل اختلاف در استان قزوین فعالیت می کند.

کد مطلب 864999

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