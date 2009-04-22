شوراهای حل اختلاف قزوین شش هزار مشاوره قضایی دادند

فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از آنجا که مراجعان به شوراهای حل اختلاف اطلاعات کافی در زمینه مسائل حقوقی ندارند و در بسیاری از اوقات موضوعات مطروحه در دادخواستها با مسائل موجود منطبق نیست با حضور کارشناسان حقوقی مجرب در واحد ارشاد و معاضدت قضایی شورای حل اختلاف تلاش کرده ایم با مساعدت مشاور حقوقی اطلاعات لازم به مردم داده شود تا پرونده های تشکیل شده مستدل و هماهنگ با دعاوی باشد.

پروینیان اضافه کرد: این مشاوره ها قبل از تشکیل پرونده و در راستای قضازدایی و جلوگیری از ورود پرونده های غیر ضروری به دستگاه قضایی داده می شود.

به گفته رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین از تعداد شش هزار و 333 مورد خدمات مشاوره ای در سال گذشته تعداد سه هزار و 400 مورد به تنظیم دادخواست، هزار و 231 مورد تنظیم شکوائیه، هزار و 19 مورد مشاوره و 683 مورد به تنظیم لوایح اختصاص داشته است.

معاون قضایی دادگستری استان قزوین در ادامه به تفکیک موضوعی آمار ارائه شده پرداخت و ادامه داد: پرونده های کیفری هزار و 495 مورد، حقوقی سه هزار و 429 مورد، خانواده 494 مورد و موضوعات متفرقه نیز 915 مورد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته بیشترین عناوین موضوعی مربوط به پرونده های حقوقی مطالبه وجه، مطالبه خسارت، انحصار وراثت و فسخ قرارداد و پرونده های کیفری مفقودی گوشی تلفن همراه، مفقودی چک، فحاشی و موضوعات خانوادگی الزام به تمکین، مطالبه نفقه و استرداد جهیزیه بوده است.