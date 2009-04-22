الغرافه نشان داد چرا قهرمان قطر است / هنوز دو بازی دیگر فرصت داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نلو وینگادا پس از شکست 5 بریک سه شنبه شب تیمش مقابل الغرافه قطر با بیان این مطلب افزود: الغرافه واقعا خوب کار کرد. این تیم نشان داد که چرا قهرمان قطر است.

این مربی پرتغالی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تیم الغرافه را در تهران با نتیجه 3 بریک شکست داده بودیم و برای سه امتیاز بعدی به اینجا آمده بودیم اما موفق کسب این نتیجه نشدیم.

وی در ادامه با اشاره به راه دشوار تیمش برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا افزود: ما هنوز نمی توانیم به مرحله بعد فکر کنیم چرا که تا پایان بازیهای گروهی دو بازی دیگر پیش رو داریم.

وینگادا هدف اصلی تیمش را موفقیت در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا خواند و و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ما روی لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. می دانم که رفته رفته فشار زیادی روی ما خواهد بود اما اگر شما بازیکنان قابلی داشته باشید نیازی به نگران شدن وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خاتمه تصریح کرد: ما اینجا هم بهترین تیم خود را آوردیم و با بهترین بازیکنان شروع کردیم اما در خاتمه شکست خوردیم.

تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب در ورزشگاه الغرافه دوحه با نتیجه 5 بر یک برابر نماینده قطر شکست خورد تا به رده دوم گروه سقوط کند.