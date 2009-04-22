به گزارش خبرنگار مهر، "خبر" در صفحه فرهنگ میپردازد به درگذشت جی. جی. بالارد رماننویس مشهور انگلیسی، تجلیل بیسابقه وزیر ارشاد از "اخراجیها 2". معرفی نامزدهای جشن بازیگران تئاتر، یادداشتی از چیستا یثربی در این باره، اظهار نظر داود میرباقری درباره امکانات و نقاط ضعف "مختارنامه"، چند یادداشت و گپی با فرزاد موتمن در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با مسعود دهنمکی کارگردان "اخراجیها 2". پیام تبریک وزیر ارشاد به کارگردان "اخراجیها 2"، ظهر عاشورا در آخرین روزهای فیلمبرداری "مختارنامه"، مراسم گرامیداشت منوچهر احترامی، معرفی نامزدهای ششمین جشن بازیگران تئاتر، محکوم شدن نژادپرستی از سوی برندگان پولیتزر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"همشهری" در صفحه سینما میپردازد به نقدی بر فیلم خارجی "میهمان"، کاهش تولید پروژههای سینمایی در لسآنجلس، نگاهی به فیلم "گومورا" و گزارش فروش سینماهای آمریکای شمالی. معرفی برندگان جایزه پولیتزر 2009، رقابت 24 بازیگر برای دریافت جایزه اول خانه تئاتر، آغاز تدوین "دوربین فیلمبرداری"، سفر "خانواده ارنست" به اصفهان و اخباری کوتاه از عصار، توحیدی، مهرآوران، میرباقری، دهنمکی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.
"جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به گزارشی از پشت صحنه مجموعه "مختارنامه"، "مانگرو" فیلم برتر جشنواره پلیسی مسکو، فرهاد توحیدی دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما و گزارشی از فروش سینماها تا پایان فروردین. مطلبی درباره تصویب نشدن بودجه حمایت دولت از هنرهای تجسمی در صفحه تجسمی، گفتگو با نیکلاس کیج بازیگر "آگاهی" و نگاهی به "رودخانه یخزده" در صفحه سینما و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"وطن امروز" در صفحه گزارش میپردازد به مطلبی درباره بیمحتوا شدن برنامههای کودک تلویزیون، نوستالژی انیمیشنهای تلویزیونی و یادداشتی بر جعبه جادوی خشن تلویزیون. رفع مشکل برخی تولیدات سینمایی و اخبار کوتاه در صفحه سینما و انتخاب فرهاد توحیدی به عنوان دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما، رونمایی از کتاب "همه شعرهای من"، گپی با مصطفی رحماندوست، نمایش مستند "جادهها" کیارستمی در خانه هنرمندان و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"تهران امروز" در صفحه فرهنگ امروز میپردازد به گفتگو با مهدی فرقانی درباره روزنامهنگاری، مراسم یادمان میرمیران و اهدای جوایز معماری وی، آغاز به کار بنیاد اکبر رادی و اخبار کوتاه. حرفهای بازیگران و فیلمسازان از تأثیر فیلم تلویزیونی و مجموعه، آسیبشناسی تأثیر سوء برنامههای تلویزیونی و معرفی هنرهای استرالیایی در ABU در صفحه رادیو و تلویزیون، گفتگو با صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون در صفحه آدمها و قصهها و یادداشتی از احمد طالبینژاد در صفحه پایانی آمده است.
"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ میپردازد به رونمایی از کتاب "همه شعرهای من"، انتخاب فرهاد توحیدی به عنوان دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما و اخبار کوتاه. مجموعه طنز شبانه رامبد جوان، یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه سینما، گفتگو با پرویز کلانتری درباره انتشار کتابی از نقاشیهای ضد جنگ وی در صفحه هنر و پروندهای ویژه برای عباس کیارستمی شامل گفتگو با وی، یادداشتهای ناصر تقوایی، سیفالله صمدیان و امید روحانی درباره نمایشگاه عکسهایش و مطالب تحلیلی در این خصوص منعکس شده است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به لغو امتیاز "نیمه غایب" حسین سناپور در آستانه چاپ پانزدهم، حمایت خوانندگان جوان از کروبی، نشان درجه یک خانه تئاتر به فرهاد ناظرزاده کرمانی، انتخاب فرهاد توحیدی به عنوان دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما، کنسرت گروه "دارکوب" در اردیبهشتماه، نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه شیرین، یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با آهنگسازان آلبوم "تنها تو میمانی" و اخبار کوتاه. مراسم رونمایی از کتاب "همه شعرهای من" احمدی، معرفی برندگان جایزه پولیتزر، تشکیل هیئت مؤسس بنیاد اکبر رادی، انتخاب فرهاد توحیدی به عنوان دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما، "درباره الی" در جشنواره ترایبکا و نشان خانه تئاتر برای ناظرزاده کرمانی در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"جوان" در صفحه سینما میپردازد به گفتگو با عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست"، یادداشتی از وی، مروری بر اکران سینماها در اردیبهشتماه، پایان "عصر روز دهم" در اردیبهشت و نمایش مستند "تهران انار ندارد" از هفته آینده. پیام وزیر ارشاد به مسعود دهنمکی و اخباری از نمایشگاههای تجسمی در صفحه پایانی آمده است.
"بانیفیلم" در صفحه نخست میپردازد به پیام تبریک وزیر ارشاد به کارگردان "اخراجیها 2"، انتخاب توحیدی به عنوان دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما و آخرین وضعیت فیلمهای مسئلهدار در سالهای اخیر. اعتراض عزتالله انتظامی به ساخت مستندی از زندگی وی بدون هماهنگی، دیدار هنرمندان با میرحسین موسوی، آغاز جشنواره فیلم ترایبکا از امشب، رونمایی از کتاب "همه شعرهای من"، مجموعه مطالبی به بهانه سالروز تولد آنتونی کوئین و مجموعه اخباری از سینمای ایران و جهان، تئاتر، تلویزیون و ادبیات کار را تمام میکند.
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