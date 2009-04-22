پنج طرح زیرساختی در معادن گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان سه شنبه شب در نشست با صاحبان معادن در گرگان افزود: برای اجرای این طرحها از محل اعتبارات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، 20 میلیارد ریال اعتبار، اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرحها، رفع محرومیت از منطقه، تردد مردم منطقه تسهیل، بهره برداری از معادن اقتصادی تر می شود و بخش معدن استان توسعه یافته، هزینه های تولید و حمل و نقل مواد معدنی کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: این طرحها، شامل زیرسازی و آسفالت سطحی محور "آق بند" به طول سه کیلومتر، عملیات زیرسازی مسیر "آق بند" به معادن صدف کوهی به طول 65/1 کیلومتر و برق رسانی به معادن ذغال سنگ شهرستان رامیان به طول 18 کیلومتر، زیرسازی، آسفالت و برق رسانی به معدن ید "اینچه" در آق قلا به طول سه کیلومتر از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به استان است.

معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن گلستان با بیان اینکه، میزان استخراج از معادن استان به 400 هزار تن در سال 88 برسد، گفت: سال گذشته 391 هزار و 677 تن ماده معدنی در استان استخراج شد که نسبت به سال 86 حدود 10 درصد افزایش داشته است.

طلوعیان بیان داشت: در سال گذشته 43 درخواست صدور پروانه اکتشاف از معادن گلستان به سازمان ارائه شده که به دلیل محدودیتهای زیست محیطی تنها برای یک مورد از این درخواستها که مربوط به سالهای فبل بود، پروانه اکتشاف صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: 31 معدن در استان فعال بوده که مواد معدنی شامل ید، ذغال سنگ، سنگ صدف کوهی، سنگ لاشه، واریزه کوهی و سنگ نسوز از آن استخراج می شود.