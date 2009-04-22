جزئیات آزمون و سهمیه بورسیه داخل و خارج کشور وزارت بهداشت اعلام شد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون بورس برای رشته های علوم پزشکی به صورت غیرمتمرکز از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در مرداد ماه سال جاری برگزار و فراخوان برای ثبت نام در خردادماه سال جاری منتشر می شود.

برگزاری آزمون بورس برای رشته های علوم پزشکی به صورت غیرمتمرکز در مردادماه سال جاری

وی با اشاره به نحوه تعیین سهمیه های دانشگاههای علوم پزشکی برای بورس داخل و خارج از کشور یادآور شد: سهمیه دانشگاهها از سوی شورای بورس اعلام شده و تغییر عمده آن نسبت به گذشته این است که سهمیه های تایید شده هر دانشگاه بر اساس نوع توانمندی که آن دانشگاه خاص به آن نیاز دارد تعیین شده است.

حسن زاده اضافه کرد: بر این اساس دانشگاههایی که مایل بودند در رشته ای خاص توانمندی بیشتری پیدا کنند و یا نیازمند توسعه دوره ای خاص از تحصیلات تکمیلی بر اساس نیاز کشور بوده اند، سهمیه ها را نیز بر همان اساس دریافت کرده اند.

اعلام سهمیه بورس از سوی کمیته منتخب شورای بورس به دانشگاههای علوم پزشکی

وی گفت: سهمیه از سوی شورای بورس بررسی شده و از سوی کمیته منتخب شورای بورس به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده است. دانشگاهها بر اساس دستورالعمل اجرایی که به آنها ابلاغ شده آزمون را برگزار می کنند و پس از اسامی دانشجویان پذیرفته شده در آزمون به میزان 3 برابر ظرفیت سهمیه اعلام شده که از سوی هیئت اجرایی جذب دانشگاه تایید شده به کمیسیون مربوطه ارائه می دهند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: هیئت مرکزی جذب در وزارت بهداشت نتایج آزمونهای دانشگاهها را بررسی کرده و پس از اعلام نظر نهایی شورای بورس، اعزام صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: بورس های داخل و خارج از کشور متفاوت است و ممکن است دانشگاهها رشته هایی را برای بورس داخل مدنظر داشته باشند و یا در رشته هایی که مورد نیاز کشور است متقاضی آموزش دانشجویان در خارج از کشور باشند.

حسن زاده اظهار داشت: وزارت بهداشت در رشته هایی که در داخل کشور توانمندی لازم برای آنها وجود دارد بورس داخل ارائه می دهد و برای رشته هایی که دارای فناوری جدید هستند و یا نیاز خاصی را از کشور برطرف می کنند، بورس خارج می دهد.