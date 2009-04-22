تصویربرداری "تنگ صیاد" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند در شبکه استانی مرکز چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود و تصویری از طبیعت بکر، گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی تنگ صیاد است.



این منطقه یکی از مناطق حفاظت‌شده شهرکرد است و 21600 هکتار مساحت دارد. در مستند "تنگ صیاد" علاوه بر معرفی ویژگی‌های منطقه سعی شده در قالبی داستانی با گردشگران، شکارچیان و... صحبت شود.



مستند 40 دقیقه‌ای "تنگ صیاد" پس از پخش از شبکه استانی، از یک شبکه‌ سراسری روی آنتن می‌رود. حمزه امیدی تصویربردار و محمد حسن‌زاده صدابردار این فیلم مستند هستند.