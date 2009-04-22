پیش بینی40 سال آینده/ دیدار انسان با موجودات فضا و استخراج نفت از مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه انگلیسی مجله "وایرد" با کمک گروهی از دانشمندان عرصه های مختلف علمی، فناوری و پزشکی به پیش بینی دنیای دانش در 40 سال آینده و تا سال 2049 پرداخت.

دیدار انسانهای زمینی با موجودات فرازمینی

این پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2049 انسانهای زمینی با موجودات فرا زمینی دیدار می کنند.

همچنین تا این سال انسان می تواند به رویای نامیرایی از طریق خواب طولانی فکر کند. اما با وجود این تا 40 سال آینده هنوز علم به حدی پیشرفت نخواهد کرد که بتواند در خصوص بیداری دوباره انسانهای به خواب رفته اطمینان دهد.

انسان وارد مریخ می شود و نفت استخراج می کند

بر اساس پیش بینی مجله وایرد، انسان تا سال 2040 قدم بر خاک مریخ می گذارد و با احداث پایگاههایی در صدد حفاری و کشف نفت در زیر سطح سیاره سرخ بر می آید.

کشف درمان قطعی سرطان

همچنین تا 40 سال آینده درمان قطعی سرطان کشف شده و واکسنی برای مقابله با بیماری ایدز ساخته می شود. علاوه بر این تا این سال انسان موفق به اختراع ماشینهای مجهز به هوش مصنوعی می شود. البته باید مراقب باشد که این ماشینهای هوشمند را تحت کنترل و سلطه خود نگه دارد.

این مجله در این پیش بینی ها از مشاوره مختصصانی چون یان پیرسون، فیت پاپکورن و نورمن فاستر بهره جسته است. به اعتقاد این کارشناسان تا سال 2020 ماموریت فضایی انسان به مریخ انجام خواهد شد. این سفر فضایی بین 500 تا 900 روز طول خواهد کشید به طوریکه می تواند فضانوردان را در معرض تششعات شدید کیهانی قرار دهد و موجب بروز مشکلاتی در دستگاه استخوانی شود. همچنین می تواند دشواریهایی را در زمینه حمل مواد غذایی، آب و اکسیژن برای آنها ایجاد کند اما در صورتی که این دانشمندان موفق شوند قدم بر خاک مریخ بگذارند بر اساس عقیده بسیاری از سیاره شناسان امروز می توانند تا سال 2040 در زیر سطح سیاره سرخ نفت کشف کنند.

امکان تسلط روباتهای انسان نما بر انسان

به گزارش مهر، همچنین تا سال 2020 انسانها رایانه، روبات و ماشینهایی مجهز به هوش مصنوعی در اختیار خواهند داشت که توانایی صحبت کردن با انسان را دارند. این ماشینها به حدی طبیعی به نظر می رسند که امکان تشخیص آنها از انسانها بسیار مشکل خواهد بود بنابراین اگر این روباتهای انسان نما تحت کنترل دائمی انسان نباشند می توانند بر انسان مسلط شوند.

از سویی دیگر در عرصه توسعه های پزشکی، امکان ساخت واکسن ایدز در سال 2024، چشمهای مصنوعی در سال 2030 و درمان قطعی سرطان در سال 2032 میسر می شود.

تولید خودروهایی که خود رانندگی می کنند

مجله وایرد پیش بینی کرده است، در سال 2035 خودروهایی وارد بازار می شوند که به تنهایی رانندگی می کنند و در واقع راننده خودکار دارند.

همچنین افرادی که در رویای نامیرایی به سر می برند، می توانند در سال 2037 به خواب مصنوعی طولانی فرو روند اما در آن زمان هنوز قطعیتی درخصوص بیدار شدن دوباره این افراد وجود ندارد.

به گزارش مهر، اما ملاقات انسان با موجودات فرا زمینی در سال 2038 اتفاق خواهد افتاد. آنها تنها میکروبهای فضایی خواهند بود که متاسفانه یا خوشبختانه بیگانگان هوشمند نیستند.

به گزارش مهر، مجله وایرد در سال 1996 در نسخه آمریکایی خود نظرسنجی آنالوگی را در میان دانشمندان و پژوهشگران عرصه های مختلف علمی انجام داد. در آن زمان بسیاری از این دانشمندان موفق به پیش بینی بسیاری از فناوریهای که امروز در دسترس ساکنان روی زمین است برای مثال ابزاری مثل "آی- پاد" و به خصوص قدرت جادویی اینترنت نشدند.