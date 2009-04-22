اسرائیل همواره در کمین لبنان است/ لزوم حفظ آمادگی و هوشیاری لبنانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،علامه سید محمد حسین فضل الله خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی توسط مسئولان و مراکز تحقیقاتی خود از جنگی که زیرساختهای لبنان را به طور کامل هدف قرار خواهد داد،سخن گفته است؛باید در برابر خطراتی که از جانب این رژیم، لبنان را تهدید می کند،هوشیار بود.

حسن فضل الله نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت با علامه فضل الله دیدار کرد.

علامه فضل الله در این دیدار گفت : خطرات مستمر رژیم صهیونیستی مستلزم آمادگی لبنانی ها در تمام سطوح برای تقویت توانمندی های رویارویی با دشمن و تلاش مستمر برای طراحی یک استراتژی دفاعی کامل است،زیرا درگیر شدن در بازیهای سیاسی و انتخابات داخلی،نباید سبب فراموشی طمع ورزیهای دشمن و خطرات و طرحهای پیاپی این رژیم بر ضد لبنان شود.

وی تاکید کرد : سخنرانی های انتخاباتی نباید بر وحدت لبنان و وحدت اسلامی تاثیر گذارد .

علامه فضل الله از همه گروههای سیاسی لبنان خواست در فعالیتهای انتخاباتی خود،آرامش و واقعگرایی را بدون اهانت به دیگران در پیش گیرند و اجازه بروز تنشهای سیاسی،مذهبی و طایفه ای را ندهند.

این عالم برجسته لبنانی تاکید کرد همه باید تلاشهای خود را در جهت خدمت به مسائل امت اسلام قرار دهند و به جزئیاتی که سبب جلوگیری از توجه افکارعمومی عربی و اسلامی به خطرات رژیم صهیونیستی شود، نپردازند.

