پیش بینی نیوساینتیست درباره زلزله ایران! معاون پژوهشگاه زلزله به مهر خبرداد: پیش بینی با ابر غیرعلمی است

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پیش بینی با استفاده از وضعیت ابرها ارائه شده است، گفت: پیش بینی هایی که بر این اساس ارائه می شود مورد توجه جوامع علمی زلزله شناسی دنیا نیست و به عنوان پیش نشانگرهای علمی و استاندارد از آن یاد نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه پیش نشانگرهای آبهای زیر زمینی و گاز "رادون" می تواند گواهی بر وقوع زلزله باشد، افزود: این دو پیش نشانگر مورد تایید جوامع علمی دنیا هستند همان طور که زلزله 17 فروردین ایتالیا در پی تغییرات گاز رادون در مرکز ایتالیا به وقوع پیوست ولی پیش بینی زلزله بر اساس ابرها مورد تایید نست.

زارع با تاکید بر اینکه در جنوب ایران در منطقه زاگرس هر ساله شاهد چندین زلزله در حد متوسط هستیم، اظهار داشت: پیش بینی زلزله در حد متوسط در این منطقه اهمیتی ندارد چرا که همیشه احتمال وقوع زلزله در این منطقه وجود دارد.

وی با اشاره به خبر منتشر شده از سوی مجله نیوساینتیست و انتشار این خبر در سایتهای خبری کشور به مهر گفت: با توجه به ویژگیهای زمین شناسی این منطقه همواره احتمال وقوع زلزله در این منطقه می رود در نتیجه تایید و یا تکذیب این پیش بینی کار مهمی تلقی نمی شود.

پیش از این مجله نیوساینتیست به نقل از یک پژوهشگر چینی اعلام کرد که به تازگی ابرهای غیرعادی در بالای ایران دیده شده است. وی با توجه به این ابرها پیش بینی کرده که زلزله ای 5 تا 6 ریشتر در اواسط ماه اردیبهشت در جنوب ایران اتفاق می افتد.

طبق گفته های این محقق محل و شدت زلزله مشخص شده ولی تشخیص زمان وقوع آن بسیار سخت است.