اختصاص بودجه مستقل به شوراهای صنفی دانشگاهها

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بحث بودجه برای شوراهای صنفی به صورت شفافی مطرح نبوده اما در جلسه اخیر قرار شد این بودجه توسط وزارت علوم و احتمالا از طریق دانشگاهها به شوراهای صنفی پرداخت شود.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: همچنین در جلسه هیئت نظارت بر شوراهای صنفی که با محوریت تقویت شوراهای صنفی تشکیل شد، برگزاری کارگاههای آموزشی برای تقویت شوراهای صنفی با جدیت بیشتر و تهیه تجارب دبیران قبلی شوراهای صنفی مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: اجرای مصوبات و پیگیری مصوبات هیئت نظارت، شفاف سازی آئین نامه شوراهای صنفی که در برخی موارد ابهام آمیز است و برگزاری جلسه منظم با مدیریت دانشگاه در راستای تعامل هرچه بیشتر با مدیریت نیز بخش دیگری از محورهای مورد تأکید جلسه اخیر بود.

مسلمی اصلاح الگوی مصرف را یکی دیگر از موارد مورد بحث عنوان کرد و گفت: دانشجویان پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه می دهند و بر اساس آن طرحی تدوین خواهد شد.