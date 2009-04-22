49 سالن ورزشی در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالقاسم داورزنی صبح چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از سالنهای در دست ساخت استان افزود: از مجموع مصوبات سفر اول 71 پروژه ورزشی بود که 43 سالن افتتاح شد و از 22 سالن ورزشی سفر دور دوم هیئت دولت به استان هفت سالن به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: بقیه سالنهای ورزشی در دست ساخت تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره برداری می رسند و در افزایش سرانه ورزشی استان موثر است.

به گفته داورزنی، سرانه فضای ورزشی در استان اکنون چهار دهم مترمربع بوده که با تکمیل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به شش دهم و با پایان یافتن پروژه های سفر دوم به هشت دهم مترمربع افزایش می یابد.

معاون عمرانی و مهندسی اداره کل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: استاندارد سرانه ورزشی به ازای هر نفر یک مترمربع است که تا رسیدن به این وضع مطلوب فاصله داریم.

استان گلستان 55 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.