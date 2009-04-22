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۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۱

اختصاصی مهر/

نمایش جدید بیضایی اواخر تابستان به صحنه می‌رود

نمایش جدید بیضایی اواخر تابستان به صحنه می‌رود

بهرام بیضایی از اجرای جدیدترین اثر نمایشی خود در مجموعه تئاتر شهر در اواخر تابستان خبر داد.

این نویسنده و کارگردان باسابقه تئاتر و سینما در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: دو نمایشنامه مورد نظر دارم که قرار است 12 اردیبهشت برای انتخاب به اداره کل هنرهای نمایشی ارائه شود. یکی از این دو اثر برای اجرا به سالنی کوچک و دیگری به یک سالن بزرگ نیاز دارد.

بیضایی افزود: هنوز نمی‌توانم به صورت قطعی درباره نمایشنامه و سالن اجرا صحبت کنم. پس از اعلام نظر اداره کل هنرهای نمایشی درباره این دو متن وضعیت اجرا و سالن اجرا نیز مشخص می‌شود.

بیضایی زمستان 86 نمایش "افرا" را در تالار وحدت به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و علاقمندان تئاتر مواجه شد.

کد مطلب 865070

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