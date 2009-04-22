این نویسنده و کارگردان باسابقه تئاتر و سینما در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: دو نمایشنامه مورد نظر دارم که قرار است 12 اردیبهشت برای انتخاب به اداره کل هنرهای نمایشی ارائه شود. یکی از این دو اثر برای اجرا به سالنی کوچک و دیگری به یک سالن بزرگ نیاز دارد.

بیضایی افزود: هنوز نمی‌توانم به صورت قطعی درباره نمایشنامه و سالن اجرا صحبت کنم. پس از اعلام نظر اداره کل هنرهای نمایشی درباره این دو متن وضعیت اجرا و سالن اجرا نیز مشخص می‌شود.

بیضایی زمستان 86 نمایش "افرا" را در تالار وحدت به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و علاقمندان تئاتر مواجه شد.