زیان بانکهای جهان به فراتر از 4.1 تریلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، صندوق بین المللی پول در آستانه نشست مشترک خود بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: به دلیل بروز بحران جهانی تخمین زده می شود که ضررهای مالی بانکها و موسسات جهانی از 4.1 تریلیون دلار فراتر رفته که 2.7 تریلیون دلار آن ناشی از بحران اقتصادی در آمریکا است.

این در شرایطی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محور نشست خود را بررسی نحوه تامین 1.1 تریلیون دلار اعتبار به بانکهای جهان قرار داده اند.

در همین حال "رابرت زوئلیک" رئیس بانک جهانی اعلام کرد: انتظارات برای تامین این مقدار پول نقد از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بسیار زیاد است در حالی که تامین این مقدار پول نقد کاری بسیار مشکل است.

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا چندی پیش اعلام کرده بود: ذخایر صندوق بین امللی پول برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع باید از 1.1 تریلیون دلار بیشتر باشد.