ترویج گفتمان دینی در بین هنرمندان راهکار مقابله با هجمه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین قنادیان شامگاه سه شنبه در همایش توجیهی و تخصصی مسئولان کانونها و مراکز بسیج هنرمندان کشور افزود: بسیج هنرمندان در قالب یک تشکیلات اداری نیست و متصل به صفت بسیجی بوده و دارای روح و فضایی است که باید در جان تمام افرادی که در حوزه فرهنگ و هنر تلاش می کنند، دمیده شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه حرکت در بسیج هنرمندان یک جهاد فرهنگی را می طلبد، گفت: ما می خواهیم این تفکر را در حوزه فرهنگ و هنر ساری و جاری کنیم.

قنادیان عنوان کرد: چیزی که ما در بسیج داریم تفکر و فرهنگ بسیجی است که باید در جامعه سایه افکند زیرا شواهد نشان می دهد در این چند دهه از انقلاب هر کجا این تفکر حاکم شده توانسته ایم دردی را درمان کنیم.

وی با بیان این مطلب که اگر می خواهیم تفکر انقلاب را بشناسیم باید به تفکر بسیج بیندیشیم، اظهار داشت: امروز ندای مظلومیت عرصه فرهنگ ناشی از وجود خلاء و مشکل در عرصه هنر است.

قنادیان با اشاره به رسالتهای بسیج هنرمندان نیز گفت: آشناسازی هرچه بیشتر هنرمندان با آموزه های دینی، ارزشهای اسلامی و آرمانها انقلاب، جاری ساختن فرهنگ و تفکر اسلامی، انقلابی و توانمندسازی تخصصی هنرمندان و مقابله با تهدیدات نرم دشمنان از دیگر رسالتهای بسیج هنرمندان است.

وی پیرایش هنر امروز کشور از ابتذال فرهنگ غربی و تربیت هنرمندان جوان را از دیگر رسالتهای بسیج هنرمندان دانست و گفت: یکی دیگر از کارهای مهم بسیج هنرمندان و محورهای اساسی آن مقابله با تهدیدات نرم دشمن و هجمه های فرهنگی آن در حوزه ادب و هنر بوده و راهبرد مهم دیگر آن ترویج گفتمان دین و هنر در بین هنرمندان کشور است یعنی آنکه ما بتوانیم هنر دینی را ساخته و در تولیدات هنری متجلی سازیم.

وی اظهار داشت: ما باید هنرمندان را در 4 عرصه تخصصی، معرفتی، بصیرتی و مهارتی توانمند سازیم.

قنادیان در پایان یادآور شد: همایش توجیهی و تخصصی مسئولان کانونها و مراکز بسیج هنرمندان کشور با حضور 300 نفر از هنرمندان بسیجی سراسر کشور به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود.