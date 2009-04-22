۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

رونمایی تمبر "ناظرزاده کرمانی" در تئاتر شهر

همزمان با مراسم بزرگداشت فرهاد ناظرزاده کرمانی در روز‌ 11 اردیبهشت‌، تمبر یادمان این هنرمند برجسته تئاتر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد این مراسم از سوی خانه تئاتر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اداره ‌کل هنرهای نمایشی برگزار می‌شود و در آن هدایایی به رسم یادبود و به پاس 25 سال فعالیت تدریس و فعالیت‌ علمی در عرصه هنر نمایش به ناظرزاده کرمانی تقدیم خواهد شد.

مراسم یادمان این هنرمند تئاتر و استاد دانشگاه به همت دانشجویان و دانش‌آموختگان تئاتر از سال 1363 تا 1388 برپا می‌شود. امیر دژاکام به عنوان نماینده این دانشجویان مدیریت مراسم را به عهده دارد.
