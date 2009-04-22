مشارکت 220 آمارگیر در طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز احمد لطفی نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح با هدف شناسایی دقیق وضعیت کنونی بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین که به مرحله عقد قرارداد با بانک ها یا مراحل پس از آن رسیده و حداقل بیش از یکصد میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند، اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح یاد شده از دوازدهم اردیبهشت ماه جاری به مدت 10 روز برگزار خواهد شد، ‌اظهار داشت: ایجاد ارتباط آسان بین مجریان طرح های اقتصادی زودبازده و کارآفرین با کارگروه های اشتغال و بانکهای پرداخت کننده تسهیلات و سایر سازمان های مرتبط با طرح ها از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی شناسایی فرصت ها و مشکلات احتمالی فراروی توسعه طرح های اقتصادی زودبازده و کارآفرین،‌ پرداخت یارانه سود تسهیلات وام اشتغالزایی به مجریان طرح ها و بهنگام سازی اطلاعات طرح های اقتصادی زودبازده به منظور استمرار حمایت های لازم برای بهبود و کارامدی طرح ها از اهداف دیگر اجرای این طرح است.

وی گفت: در این طرح، ‌آمارگیران طرف قرارداد به مجریان طرح ها مراجعه کرده و اطلاعات بنگاه های زودبازده و کارآفرین آنان را در پرسشنامه های ویژه ای ثبت می کنند.

لطفی نژاد با اشاره به اینکه برای اجرای بهینه این طرح، ‌سامانه خوداظهاری طراحی شده است، ‌اضافه کرد: مجریان طرح های بنگاه زودبازده اقتصادی و کارآفرین آذربایجان شرقی می توانند برای ثبت داوطلبانه اطلاعات طرح های خود که به مرحله انعقاد قرارداد با بانک های عامل یا مراحل پس از آن رسیده، ‌به پایگاه الکترونیکی WWW.GOOYESHSME.IR مراجعه و طبق دستورالعمل تدوین شده اقدام کنند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: فرم پیش نویس اطلاعات این سامانه در ادارت کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی،‌ مراکز خدمات ارتباطی روستایی و شهری و سامانه خوداظهاری موجود است.

هم اکنون 52 هزار و 913 طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی و کارآفرین در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی به تصویب رسیده که از این تعداد 35 هزار و 813 طرح با اشتغالزایی 53 هزار و 288 نفر به بهره برداری رسیده است.