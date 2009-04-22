مسئله فلسطین تداوم اشغالگری رژیم اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان اوغلو در مصاحبه با خبرگزاری ترندنیوز درباره دو موضوع بحران فلسطین و عراق به عنوان دو چالش عمده جهان اسلام گفت: مسئله فلسطین ناشی از اشغال آن توسط بیگانگان و ادامه سیاست تجاوزکارانه اسرائیل است که همان سلب حقوق مسلم فلسطینی ها و نیز راندن آنها از سرزمین های تاریخی خود است. این مسئله محور اصلی مذاکرات بسیاری از نشست های مختلف جهان بوده و هست و هدف سازمان کنفرانس اسلامی نیز ارایه کمک به فلسطینی ها و حمایت از آنها برای تامین حقوق نقض شده خود ازجمله حق تعیین سرنوشت خود است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین در ارتباط با شرایط عراق و تلاش های دولت این کشور برای برقراری ثبات گفت: سازمان کنفرانس اسلامی نقش کلیدی و مهمی در جلوگیری از خصومت میان گروههای شیعه و اهل تسنن عراق بازی می کند. سازمان کنفرانس اسلامی زمینه امضای آشتی میان طرفها در دیدار رجال دینی عراقی در مکه در 19الی 20 اکتبر سال 2006 میلادی که سپس به نام سند مکه سازمان کنفرانس اسلامی معروف شد را فراهم کرده بود. باید گفت که این سند نقش قابل ملاحظه ای در جلوگیری از خصومت در عراق بازی کرد .

وی افزود: سازمان کنفرانس اسلامی برای برقراری تماس های مستمر با مقامات عراقی جهت توسعه و تحکیم همکاری های متقابل در تمام زمینه ها در بغداد دفتری دایر کرد. ما اطمینان داریم که دنیای اسلام و عرب وظیفه تاریخی خود را برای حمایت از حکومت عراق جهت احیای اختیارات خویش، حق حاکمیت ، استقلال و آزادسازی عراق از نیروهای بیگانه انجام خواهد داد.