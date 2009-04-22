کشف کوچکترین سیاره فراخورشیدی / تنها یک قدم تا شبه زمینی بودن!

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان موفق به کشف سبکترین سیاره فراخورشیدی در منظومه خورشیدی شدند. این سیاره که در صورت فلکی لیبرا واقع شده است ابعادی دو برابر ابعاد زمین داشته و در مدار ستاره ای به نام Gliese 581 در حرکت است که به دلیل نزدیکی زیاد به ستاره احتمال وجود حیات در آن از بین رفته است.

این اکتشاف به کمک گروهی از محققان بین المللی و با استفاده از تلسکوپ لاسیلا واقع در شیلی انجام گرفته است. محققان معتقدند این سیاره کوچکترین سیاره فراخورشیدی است که تا به حال شناسایی شده و تنها یک قدم با شبه زمینی بودن فاصله دارد.

در مدار این ستاره سه سیاره دیگر نیز وجود دارد که منظومه خورشیدی مجزایی را به وجود آورده اند. یکی از این سیاره ها که بیشتر یخی به نظر می رسد در طی 66.8 روز مدار ستاره اش را طی می کند و به همین دلیل دانشمندان گمان می برند در زیر سطح این سیاره اقیانوسی از آب مایع وجود دارد.