نمایشگاه صنایع دستی شهرستان مراغه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی صبح چهارشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: شهرستان مراغه یکی از قدیمی ترین مناطق کشور بوده و نقشی موثر در تاریخ ایران زمین ایفا کرده است.

محمدی با اشاره به انبوه بناهای تاریخی در شهرستان مراغه گفت: اقدامات لازم برای ساماندهی رصدخانه تاریخی مراغه به عنوان مظهر و شناسنامه این شهرستان صورت گرفته است.

وی افزود: با همکاری دانشگاه تبریز و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته رصدخانه ای در کنار رصدخانه قدیمی ساخته شد و بافت رصدخانه قدیمی برای بازدید عموم و تحقیق و مطالعه گردشگران به همان شکل حفاظت خواهد شد.

دبیر کارگروه گردشگری استان ساماندهی ورودیهای شهر ایجاد پارک مسافر و ساخت سرویس های بهداشتی در مراغه را برای رفاه حال مسافران موثر دانست و بر لزوم ایجاد این زیرساختها تاکید کرد.

محمدی تصریح کرد: جاده علویان به عنوان یک محور گردشگری بسیار زیبا مورد توجه و برنامه ریزی سازمان است و با پرداخت مناسب به این موضوع انتظار افزایش حضور گردشگران در مراغه را داریم.

رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی از توجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به هنرهای موجود در شهرستانها خبر داد و گفت: احیاء رشته های منسوخ صنایع دستی در تمامی شهرستان های از جمله مراغه گامی در جهت حفظ و احیاء فرهنگ سنتی اصیل منطقه است.

وی افزود: در سه ماهه اول سال 88 با توسعه موزه دوران ایلخانی توجه مردم را به بازدید از این موزه جلب خواهیم کرد و با طرح های در دست اقدام دیگر که به شکل مشترک با شهرداری انجام می شود مقبره اوحدی مراغه ای نیز توسعه خواهد یافت.

بهلول نعمتی فرماندار شهرستان مراغه نیز در این مراسم برگزاری نمایشگاه ها را باعث افزایش توجه مردم و مسئولان به مقوله فرهنگ و هنر ارزیابی کرد.

نعمتی افزایش و تسریع اقدامات لازم برای تبدیل رصدخانه مراغه به یک مرکز مهم علمی و پژو هشی را خواستار شد و از تلاش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در جهت حفظ و معرفی هنرهای منطقه تقدیر کرد.

صادق نجفی رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی بر لزوم توجه و معرفی بهتر آثار گران سنگ منطقه تاکید کرد.

وی با مقایسه گنبد کبود مراغه و مقبره مومنه خاتون در نخجوان افزایش ورودی گردشگران را از نتایج مستقیم معرفی بهتر آثار تاریخی و فرهنگی برشمرد.

نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی در 21 غرفه در رشته های سوزن دوزی، ورنی گلیم و جاجیم منبت چوب تراش سنگهای نیمه قیمتی شیشه گری نازک کاری چوب طراحی سنتی چاقوسازی سفالگری و سایر رشته های هنری از 31 اردیبهشت ماه تا شش خرداد در محل سالن آزادی مراغه برای بازدید علاقمندان برپاست.